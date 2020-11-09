Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneğince ihtiyaç sahibi öğrencilere, derslere girmelerinde kolaylık sağlaması amacıyla tablet hediye edildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Yetim Sponsorluk Sistemi'ne kayıtlı 31 öğrenciye, pandemi sürecinde uzaktan eğitimlere devam edebilmeleri için "Eğitimde Dayanışma Vakti" kampanyasıyla tablet dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Zühtü Kalma, pandemi döneminde de İHH'nın verimli bir şekilde çalıştığını ve Türkiye genelinde yardım kampanyaları düzenlemeye devam ettiğini ifade etti.

Salgından etkilenen öğrencilere yönelik kampanya başlatıldığını kaydeden Kalma, "Bu kampanyayla sponsorluk sistemimize kayıtlı binlerce öğrenciye tablet dağıtımı gerçekleştirilecek. Bağışçılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 6 Akçaabat, 6 Araklı, 2 Arsin, 4 Çarşıbaşı, 6 Çaykara, 4 Maçka, 3 Of ilçelerimizde olmak üzere toplam 31 tablet yetimlerimiz ile bir araya gelerek hediyelerimizi ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Kalma, İHH'nın, Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye ve dünyada toplamda 100 bin 158 yetime yardım ettiği ve bu yetimlerin 14 bin 900'ünün de Türkiye'de bulunduğu vurgulayarak, "Trabzon'da 565 yetime düzenli destek veriyoruz. Öğrenciler tabletle derslerine çalışacak. İlgililere teşekkür ediyorum." dedi.