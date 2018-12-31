Trabzon İl Emniyet Müdürü Çevik Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, yeni yıl mesajı yayımladı.

Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, yeni yıl mesajı yayımladı.



Çevik, yayımladığı mesajında, halkın yeni yıla güven dolu ve huzurlu bir ortamda girmelerini sağlamak amacıyla tüm sorumluluk bölgesi dahilinde her türlü emniyet tedbirlerinin alındığını bildirdi.



Yeni yılda da fedakarca çalışmayı kendine şiar edinen teşkilat mensuplarının 24 saat görev başında olacağını belirten Çevik, şunları kaydetti:



"Hizmet etmekten onur duyduğumuz değerli Trabzon halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışacağız. Bu vesile ile vatanımız, bağımsızlığımız ve milli birlik ve beraberliğimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anarken Trabzon halkımızın yeni yıllarını en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde daha nice yıllara ulaşmalarını temenni ederim."

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