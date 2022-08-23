Jandarma tarihi eserleri satılmadan yakaladı - Son Dakika
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Jandarma tarihi eserleri satılmadan yakaladı

23.08.2022 15:28
Jandarma tarihi eserleri satılmadan yakaladı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçaabat ilçesinde çok sayıda tarihi eser kolye uçlarını ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan şahsı tarihi eserlerle birlikte ele geçirdi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akçaabat ilçesinde çok sayıda tarihi eser kolye uçlarını ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan şahsı tarihi eserlerle birlikte ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma İstihbarat ve Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yaptığı saha araştırmaları sonucu Akçaabat ilçesinde O. K. (47) isimli şahsın çok sayıda tarihi eser kolye uçlarını ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada, 59 adet taşınır kültür varlığı/arkeolojik eser niteliği taşıdığı değerlendirilen metal para/sikke, 8 adet tarihi eser niteliği olan kolye ucu ile birlikte şüpheli O. K. yakalandı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Akçaabat, Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma tarihi eserleri satılmadan yakaladı - Son Dakika

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