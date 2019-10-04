Son Dakika Haberleri: Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın

23 dakika önce

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın Kalorifer dairesindeki fuel oil kazanındaki temizlik sırasında çıktığı tahmin edilen yangında bir işçi dumandan etkilendiTRABZON - Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın çıktı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın

Kalorifer dairesindeki fuel oil kazanındaki temizlik sırasında çıktığı tahmin edilen yangında bir işçi dumandan etkilendi

TRABZON - Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle yoğun bir duman tabakası bölgeyi kapladı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Hızırbey mahallesindeki İl Sağlık Müdürlüğü binasının bacasından yoğun şekilde duman çıkmaya başladı. Çıkan yoğun duman bölgeyi kaplarken, yangının kalorifer dairesindeki fuel oil kazanındaki temizlik sırasında çıktığı tahmin edilirken, yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Müdahalenin ardından yoğun duman etkisini yitirirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın

İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sincan OSB'de yangın
Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 20:03:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]