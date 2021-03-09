Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden "aşınızı yaptırın" çağrısı - Son Dakika

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden "aşınızı yaptırın" çağrısı
09.03.2021 10:55
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın kazanılması için herkesin program dahilinde aşı olması gerektiğini bildirdi.
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın kazanılması için herkesin program dahilinde aşı olması gerektiğini bildirdi.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Değerli halkımız, toplumsal bağışıklık oranımız düşük olduğu için özellikle aşıyla bağışıklanmayı sağlamak durumundayız. Ne kadar çok kişi aşı olursa toplum sağlığı açısından o kadar önem arz etmektedir. Lütfen kendimiz ve çevremizdeki herkesin aşı programı dahilinde aşılanmasını sağlayalım." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, hastanelerden ya da aile hekiminden kolayca randevu alınarak, aşı yaptırılabileceği kaydedildi.
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