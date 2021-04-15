TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI - Son Dakika

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI

15.04.2021 10:35

TRABZON'da özellikle 60-64 yaş aralığındaki kişilerin aşı olmaktan kaçındıkları ortaya çıktı.

TRABZON'da özellikle 60-64 yaş aralığındaki kişilerin aşı olmaktan kaçındıkları ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Bu grupta yüzde 38'e varan aşı yapılmayan var. Biraz 'yarın yaptırırım' dürtüsü olduğunu gözlemliyoruz. Bir an önce aşılarını yaptırmaları telkinlerde bulunuyoruz" dedi.

'Çok yüksek riskli' iller arasındaki Trabzon'da aşılama çalışmaları sürüyor. Kentte belirli yaş ve öncelikli meslek grupları arasında yer alan 219 bin 394 kişiden 149 bin 765 kişiye aşı yapıldı. 65 yaş üstü kişilerde yüzde 80'in üzerinde aşılama yapılırken, 60-64 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 38'inin aşı yaptırmadığı belirlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan aşılamada ulaşılan sayının yüz güldürücü olduğunu söyledi. Usta, "Yüzde 80'in üzerinde aşılamamız var ama geriye kalan yaklaşık yüzde 20'lik grubun neden aşılanamadığı sorulabiliyor. Burada birçok etken var. Birinci etken, hastalığı geçirmiş olanlara tekrar aşı yapılmıyor. İkinci olarak, şu an hastalığı geçirenler aşı yapılmamış oluyor. Az bir kesimde ise aşıya karşı güvensizlik olabiliyor. Bu her toplumda aykırı olarak yansıyan bir kesim, zaten olabilecektir. Sadece bunu aşı olarak düşünmemek gerekiyor" dedi.

'ŞEHİR DIŞINDAKİ KİŞİLER SAYIYI ETKİLİYOR'

Aşılananların sayısındaki etkilerden birinin sistemde kayıtlı olduğu halde şehir dışında olan vatandaşlardan kaynakladığını ifade eden Usta, "Şehrimizin nüfusunun bir kısmı il dışında. Kişi burada bize kayıtlı olarak görülüyor ama aslına İstanbul, Ankara, Antalya gibi başka şehirlerde bulunabiliyor. O nedenle bizde aşı yapılmamış olarak görülebiliyor. Kalan yüzde 20'lik kısım çok da abartılacak bir oran değil ama bu rakamı yukarılara çekebilmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.

'YARIN YAPTIRIRIM DÜRTÜSÜ GÖZLEMLİYORUZ'

60-64 yaş arası grupta aşılamanın yavaş ilerlediğini ifade eden Usta, "Bu grupta yüzde 35 ile yüzde 38 arasında aşı yapılmayan var. Orada da biraz 'yarın yaptırırım' dürtüsü olduğunu gözlemliyoruz. Bu kesime özellikle bir an önce aşısını yaptırma üzerinde telkinlerde bulunuyoruz. Biontech aşımız elimizde yeterince var, Sinovac aşısı zaten var. Kişi hangisini tercih ederse, aşısını yaptırmasıyla toplumsal bağışıklığı sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

'AŞIDAN KORKMADIM'

65 yaş üstü vatandaşlardan İlyas Karadeniz, ilk doz aşısını vurulduğunu, ikinci doz için randevu gününü beklediğini söyleyerek, "Aşıdan korkmadım, niye korkayım. Devletimin yaptığı her şey doğrudur. Akıllı adam aşı olur" dedi.

Sezai Alemdağ ise, "Kaçan arkadaşları devlet tespit edip zorla da olsa aşı yapmalıdır. Türkiye genelinin yüzde 60'ı aşılanmadıktan sonra virüs ülkeden gitmez. Bu büyüklerimize sesleniyorum, lütfen gidip aşılarını olsunlar. Aşıdan kaçılmaz, aşı koruyucudur" ifadelerini kullandı.

Aşısının ilk dozunu yaptırdığını söyleyen İsmet Alemdağ da, "Herkes aşı olmalı. En azından hastalandığı vakitte yoğun bakıma düşmemesi, hastalığı rahat atlatması için olması gerekiyor" diye konuştu.

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI

İl Sağlık Müdürü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 60- 64 YAŞ ARASI GRUPTA YÜZDE 38'İ AŞI OLMADI - Son Dakika


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