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Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde" - Son Dakika

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde"

02.08.2021 13:55

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde" "Şu an maalesef yoğun bakımlarda, servislerdeki yatak doluluk oranlarında, entübe sayılarımızda bir hareketlenme var" "Bu duruma baktığımızda yüzde 90 oranında, aşı takvimi tamamlamamış veya aşı olmamış...

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde"

"Şu an maalesef yoğun bakımlarda, servislerdeki yatak doluluk oranlarında, entübe sayılarımızda bir hareketlenme var"

"Bu duruma baktığımızda yüzde 90 oranında, aşı takvimi tamamlamamış veya aşı olmamış kişilerde görülüyor"

TRABZON - Trabzon'da, günlük Korona virüs vaka sayılarının 300'ün üzerinde olduğu belirtilerek, hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri, entübe sayıları ve servislerdeki yatak sayılarında hareketlenme olduğu kaydedildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da aşı durumu Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen il olarak istenilen oranda olmadıklarını ifade ederek özellikle 50 yaş altındakilerin aşılarını bir an önce yaptırmalarını önerdi.

Trabzon'da Korona virüs vakalarının günlük 300'ün üzerinde olduğunu belirten Usta, kurallara uyulmaması durumunda dördüncü dalga yaşanmasından endişe duyduklarını ifade ederek uyarılarda bulundu.

Aşıda Türkiye ortalamasının üzerindeyiz ancak istenilen oranda değiliz.

Aşı sıralamasında Türkiye ortalamasının üzerinde olduklarını ancak istenilen oranda olmadıklarını kaydeden Usta, "İlimizde aşı sayılarının düşük olması ve istenilen düzeyde olmaması nedeniyle vatandaşlarımızın biraz daha dikkatli olmaları hepimizin yararına. Özellikle sayın bakanımızın da söylediği gibi toplu alanlarda bulunulması ve maske mesafe kurallarına dikkat edilmemesi sürecin tekrar belki dördüncü dalga olarak yaşanmasına yol açacak. Bu anlamda dikkat edilmesini özellikle istirham ediyoruz. Aşı durumu Türkiye ortalamasının üzerinde olmakla birlikte ağır gidiyoruz. Özellikle belli yaş gruplarında 50 yaşın altındakiler yaş gruplarında bunun biraz daha yoğun bir şekilde yapılmasını bekliyoruz. Bu anlamda şu anda yüzde 66,5-67'e yakın bir rakamdayız Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Ancak istenilen oranda değiliz. Biz mavi olması gereken bir iliz. Mavi olması içinde yapılması gereken şey belli. Aşıya yoğun bir ilgi, talep bekliyoruz. Aşılarla ilgili şöyle bir durum var; yurt dışı fabrika üretimi ile alakalı dolayısıyla Türkiye'ye gelişiyle alakalı biraz gecikmeler yaşanıyor. Dolayısıyla elimizdeki aşıyı özellikle Biontech aşısını şu anda randevulu olanlara vurabiliyoruz. Randevusuz yapmamaya gayret ediyoruz randevuluları geri çevirmemek adına. Bir kısım illerimizde geri çevirmeler başladı. İnşallah bu hafta içerisinde bu giderilmiş olacak. Sinovac aşısı elimizde yeterince bolca var. Bunun yapılması için de bir engel de yok. İnsanlara şunu söylüyoruz; siz aşı takviminize uyun şekilde aşı programınızı tamamlayın. Bu aşı programını tamamlayacak olan aşının cinsinin pek önemi olmadığını söylüyoruz. Biontech de olabilir Sinovac da olabilir. Aşı takviminiz size hangisini ön görüyorsa ve hangisine hızlıca ulaşabiliyorsanız o aşıyı yapılın diye bekliyoruz" dedi.

Fındık ayı dolayısıyla hareketlenme var

Fındık ayı dolayısıyla hareketlenmenin yaşandığına dikkat çeken Usta, "Özellikle bölgesel anlamda baktığımız zaman Araklı'dan başlayarak daha doğu ilçelerimizde ciddi bir şekilde hareketliliği görüyoruz. Ona bağlı olarak ta vaka sayılarımızdaki artışları da görüyoruz. Şimdi aynı şekilde fındıkta da hareketlilik daha da artacak ve insanların bir şekilde etkileşimi daha fazla olacaktır. Biz şunu net görüyoruz; bir kere aşısını tamamlamış olan kişiler, iki aşı vuruldum yine Covid oldum diyebilirler bu gayet normal. Çünkü aşı yüzde yüz korumuyor. Aynı zamanda koruyuculuğu sizde başlayacak olsa bile sizin aşı programını tamamlamış olmanız gerekiyor. İkinci aşıyı yapıldıktan sonra 15 gününüzün geçmesi gerekiyor etkinliğin başlaması için. ya da ikinci aşıdan sonra üç ay geçmişse üçüncü doz aşınızı yaptırmanız gerekiyor, aşının cinsine göre. Bunlar olmadıktan sonra aşı programınız tamamlanmış olmuyor. Dolayısıyla sizde koruyuculuk başlamış olsa bile sizin aşınız tam olmadığı için yine aşı yapılmış sayılmıyorsunuz. Dolayısıyla bu da hastalıklara yol açabiliyor" diye konuştu.

Şu an günlük vaka sayısının 300'ün üzerinde olduğuna dikkat çeken Usta, "Şu an yoğun bakımlarda maalesef bir hareketlenmemiz var. Servislerde de yatak doluluklarında bir hareketlenmemiz var. Entübe sayılarımızda da yine aynı şekilde bir hareketlenme var. Bu baktığımızda daha çok aşı takvimi tamamlamamış veya aşı olmamış kişilerde yüzde 90 oranında oluyor. Bunu terse çevirebilmemiz gerekiyor. İnsanların çoğu aşılı olursa, yaptırabilirsek oradaki yüzde 90 koruyuculuğu aldığımız zaman ciddi bir şekilde hastaneye düşüşleri azaltacağız diye düşünüyoruz. Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde çıkıyor. Yukarıya doğru artış trendinde bu dolayısıyla bunu terse çeviremezsek nerede duracağını da bilemediğimiz için ciddi bir sıkıntı tekrar bize bekliyor olabilir" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Türkiye, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: 'Şu anda günlük vaka sayımız 300'ün üzerinde' - Son Dakika


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