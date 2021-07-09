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Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: "Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda" - Son Dakika

Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: "Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda"

09.07.2021 14:21

Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: "Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda" Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Türkiye'de 250'ler civarında Delta varyantı vakası görüldü;

Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: "Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta:

" Türkiye'de 250'ler civarında Delta varyantı vakası görüldü; Bu artık bütün illerde görülmeye başladı gittikçe de hızlı yayılıyor"

TRABZON - Trabzon'da yapılan aşılamalar ve alınan tedbirlerin ardından Korona virüs sayıları en düşük dönemini yaşıyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, şu an için vaka sayılarının 50'li rakamlarda olduğunu belirterek artık günlük yoğun bir vaka yaşamadıklarını söyledi.

Usta, Covid-19 sonrası dünyada görülen SARS-CoV-2 Delta varyantıyla ilgili olarak ise Türkiye'de 250 civarlarında vaka görüldüğünü hatırlatarak bunun artık bütün illerde görülmeye başladığını belirtti.

"Trabzon olarak turuncu renkteyiz"

Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Covid-19 haritasında turuncu haritada bulunduklarını hatırlatan Usta, "Özellikle aşılarla alakalı Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu renkli haritadan gördüğümüz şekliyle turuncu renkteyiz. İnşallah bugün yüzde 62'lere gelmiş olacağız. Bu rakamlar ağır seyirle yukarıya doğru oluşuyor. Bunların daha hızlı olmasını umut ediyoruz, bekliyoruz. Çünkü aşı bizim olmazsa olmazımız. Aşı olduğu takdirde insanların toplumsal bağışıklığının olacağını biliyoruz asıl hedefin o olduğunu özellikle altının çizilmesi gerekiyor. Renkli haritada yüzde 61 görünce insanlar biraz rahatlamış olabiliyor ama, bizde ast olan iki aşıyı birden yapılınca toplumsal bağışıklık olduğunu bilerek yüzde 30'larda olduğumuzun bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle aşı sırası gelen hem birinci doz hem de ikinci doz aşısı gelenlerin hızlıca aşılarını yaptırmaları hepimizin yararına bunun özellikle bilinmesini istiyoruz" dedi.

"Hızlı yayılıyor"

Delta varyantının ülkemizde de görüldüğünü hatırlatan Usta, "Delta varyantıyla toplum olarak ülke olarak münasebetimiz var. Türkiye'de 250'ler civarında vaka görüldü. Bu artık bütün illerde görülmeye başladı. Gittikçe de hızlı yayılıyor. Bunun yayılmasını engelleyebilmek için yapılması gereken başta aşı olmak üzere aşının bundaki koruyuculuğu oldukça fazla. Bunun için aşının özellikle tercih edilebilir olması gerekiyor. Aynı zamanda maske, mesafe, temizlik kuralları kesinlikle olmazsa olmaz olarak devam ediyor. Bu kurallara uyulduğu takdirde delta varyantının bizlere çok büyük bir sıkıntı oluşturmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Günlük vaka sayımız 50'li rakamlarda"

Trabzon'da günlük vaka sayılarının 50'li rakamlarda görülmeye başladığına dikkat çeken Usta, "Şu an için şehrimizde günlük 50'li rakamlarda vakalarımız oluyor. Bu da ilçelere yayılmış durumda. Yoğun bir vaka olmamakla birlikte yoğunlaşma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bunların olmaması için maske, mesafe, temizlik kurallarını tekrar hatırlatıcı oluyoruz. Aşıyla ilgili özellikle bütün merkezlerde birimlerde kalabalığın olduğu noktalarda aşı birimleri, çadırları, ofisleri kurduk. Bugün itibariyle de Ayasofya Müzesi altında sahil kesiminde AFAD'la ortak bir çalışmaya AFAD tırında aşı yapılabilir durumda. Arkadaşlarımız orada belli saatlerde bulundurarak yürüyüşe giden, geziye giden vatandaşların aşılanmasıyla alakalı o noktayı da değerlendirmiş olduk" şeklinde konuştu.

"Mahalle karantinası yok, bina karantinası var"

İl genelinde mahalle karantinası olmadığını ancak bina ve daire anlamında karantina bulunduğunu kaydeden Usta, "Delta varyantı olarak demeyelim ama bina ve daire karantinalarımız var. Mahalle karantinamız şu aşamada yok, olmamasını arzu ediyoruz. Karantinalar çıkış nedeni vatandaşın vaka sayılarındaki artışı. Artış olduğu takdirde karantina tedbirleri, izolasyon tedbirleri almak durumunda kalıyoruz. İnşallah öyle bir durum olmamasını yeğliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taviz vermiyoruz"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları konusunda hiç taviz vermediklerini belirten Usta, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız insanların anlaşarak hareket etmesini bekliyoruz. Bu tür eylemlerde bulunan kişilere de en ağır şekilde ceza verilmesi için tüm gerekli olan işlemleri yaptırımları savcılıklara bildirimleri hızlıca yapıyoruz. Bu konuda hiçbir taviz vermiyoruz. Şiddetle alakalı baktığımız zaman toplumlarda belli kesim insanların şiddete meyilli olabileceklerini biliyoruz. Bunlara karşı ağır yaptırımların ağır cezaların gelmesi hepimizin arzusu. Kesinlikle insanlar bu tür şey yaptıklarında yanlarına kalmamasını bekliyoruz. Şehrimizde fazla olamamakla birlikte zaman zaman bu tür şiddet olayları olabiliyor sözlü ya da fiili. Olduğunda da savcılıklarla iletişimlerle birlikte takibini avukatlarımızla da yapmış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda
Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda
Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda
Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Türkiye, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: 'Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: "Şu an için şehrimizde günlük vaka sayıları 50'li rakamlarda" - Son Dakika
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