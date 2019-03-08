Trabzon İlçede Ayakkabı Dükkanında Korkutan Patlama 1 Yaralı

Trabzon İlçede ayakkabı dükkanında korkutan patlama 1 yaralıTrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde ayakkabı dükkanında gece saatlerinde patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon İlçede ayakkabı dükkanında korkutan patlama 1 yaralı



Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde ayakkabı dükkanında gece saatlerinde patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçe sakinlerinin korku ve panik yaşayıp sokağa döküldüğü patlamada, iş yeri sahibi yaralandı.



İlçe merkezi, Cumhuriyet Mahallesinde, Metin Kalay'a ait ayakkabı mağazasında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Beşikdüzü Belediye Başkanlığı binasının da yanında bulunan işyerinde yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler dükkanı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sesi üzerine korku ve panik yaşayanlar da sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını söndürürken, yaralanan iş yeri sahibi Metin Kalay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviye alınan Kalay'ın sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu bildirildi.



Büyük çapta maddi zarar meydana gelen yangının çıkış nedeninin ve patlamanın belirlenmesi için ilçede soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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