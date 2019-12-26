Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa Protokolü yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa Protokolü yaptılar - Son Dakika Ekonomi

Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa Protokolü yaptılar

6 saat önce

İşlem hacimlerinin büyük kısmını fındığın teşkil ettiği Giresun ve Trabzon Ticaret Borsaları, Kardeş Borsa Protokolü yaparak, birçok konuda işbirliğine gitmeye karar verdiler.

Trabzon ile Giresun Ticaret Borsası Kardeş Borsa Protokolü yaptılar, System.String[]

İşlem hacimlerinin büyük kısmını fındığın teşkil ettiği Giresun ve Trabzon Ticaret Borsaları, Kardeş Borsa Protokolü yaparak, birçok konuda işbirliğine gitmeye karar verdiler.


Her iki borsanın yöneticileri Giresun Ticaret Borsası'nda bir araya gelerek Kardeş Borsa Protokolü'nü imzaladılar.


İmza töreninde konuşan Giresun TB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, başta fındık olmak üzere tarımsal ürünleri daha kıymetli hale getirmek için yapılacak ortak çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak "Özellikle ilk olarak Giresun'da yetiştirilen, şimdi ise en çok Ordu'da üretilip, en fazla ticareti Trabzon'da yapılan fındığımızı üretimden tüketim aşamasına kadar orta ve uzun vadeli plan ve projelere dayandırmamız gerekir. Bunun için işbirliği çok önemli" dedi.


Trabzon TB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da dünyada tarım ve ticarette de değişimler ve yeniliklerin çok hızlı seyrettiğine dikkat çekerek "Giresun borsamızın kurduğu lisanslı depoculuğu yaygınlaştırmamız, kullanmamız, borsamızın herkese örnek olan projelerini yaygınlaştırarak 720 bin hektarlık alandaki fındık üretimimizi yıllık asgari bir buçuk milyon tonun üzerine çıkarmamız gerekir. Bunu da işbirliği yaparak gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.


Daha sonra Giresun TB Meclis Başkanı Ertaç Öztürk ve Trabzon TB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk'ün de katılımı ile başkanlar, Kardeş Borsa İşbirliği Protokolünü imzaladılar.


Protokol ile iki borsanın üyeleri ve girişimcilerin bir araya gelmesi teşvik edilecek. Yeni teknoloji, yeni metotlarla yenilikçi düşüncelerin paylaşımına gidilecek. Her iki borsa girişimci organizasyonlara, ticari birliklere, kendi bölgelerinde iş ilişkilerini geliştirmek ve potansiyel ticari partner bulmak için endüstriyel ve teknik işbirliği konularında birbirlerine yardım yapacak, destek olacaklar. Borsa üyeleri arasındaki her türlü anlaşmazlıklarda arabulucu bir rol oynayarak müzakere edip, uzlaştırıcı bir tutum sergileyecekler. - TRABZON

Giresun, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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