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Trabzon İlinde 2021 Yılı Yatırım Programımız Kapsamındaki Protokollerin İmza Törenleri Gerçekleştirildi Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma... - Son Dakika

Trabzon İlinde 2021 Yılı Yatırım Programımız Kapsamındaki Protokollerin İmza Törenleri Gerçekleştirildi Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma...

10.06.2021 18:24
Trabzon İlinde 2021 Yılı Yatırım Programımız Kapsamındaki Protokollerin İmza Törenleri Gerçekleştirildi Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma..., System.String[]

Trabzon İlinde 2021 Yılı Yatırım Programımız Kapsamındaki Protokollerin İmza Törenleri GerçekleştirildiTrabzon ili 2021 Yılı Yatırım Programımız kapsamında DOKAP İdaremiz tarafından desteklenen Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile"Trabzon İlinde Seracılığı Geliştirme", "DOKAP Bölgesi Fındık...

Trabzon İlinde 2021 Yılı Yatırım Programımız Kapsamındaki Protokollerin İmza Törenleri GerçekleştirildiTrabzon ili 2021 Yılı Yatırım Programımız kapsamında DOKAP İdaremiz tarafından desteklenen Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile"Trabzon İlinde Seracılığı Geliştirme", "DOKAP Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu", "Trabzon İli Mobil Koyun Banyoluğu" ve"Galyan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Fındık İşleme Tesisi" projelerinin protokolleri gerçekleştirildi. Projelerin protokolleri Trabzon Valisi Sn. İsmail USTAOĞLU, DOKAP Başkanı Sn. Hakan GÜLTEKİN, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Sn. Süleyman BOZ tarafından imzaladı. Diğer Haberler2021 yılı Ordu İli DOKAP İdaresi yatırım programları kapsamında Akkuş Belediyesi ile yürütülen "DOKAP Bölgesi Ordu İli Organik Yarka Üretimi" projesi protokolleri Akkuş Belediye Başkanı Sn. İsa DEMİRCİ ile DOKAP İdaresi Başkanı Sn. Hakan GÜLTEKİN tarafından imzaladı. DOKAP İdaresi tarafından desteklenen Ordu ili 2021 Yılı Yatırım Programı kapsamında Ordu Büyük Şehir Belediyesi ile "Kanatlı Hayvanların İşleme ve Pazarlama Alt Yapısının Geliştirilmesi", "Çiğ Süt Toplama Altyapısının Geliştirilmesi", "Kybele Çikolata Atölyesinde Kakao Çekirdeğinin Fındıkla Senfonisi" projelerinin protokolleri Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanı Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler ve DOKAP İdaresi Başkanı Sn. Hakan GÜLTEKİN tarafından imzalandı. Ordu ili 2021 Yılı Yatırım Programımız kapsamında DOKAP İdaremiz tarafından desteklenen Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile "Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi", "Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması", Ordu ili 2021 Yılı Yatırım Programımız kapsamında DOKAP İdaremiz tarafından desteklenen Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile "Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi", "Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması", "Yumurta Tavukçuluğunda Organik Üretimin Yaygınlaştırılması", "Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi" ve "Balda Kalitenin Arttırılması ve Marka Değer Oluşturulması" projelerinin protokolleri gerçekleştirildi. Projelerin protokolleri Ordu Valisi Sn. Tuncay SONEL, DOKAP Başkanı Sn. Hakan GÜLTEKİN, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Sn. Kemal YILMAZ tarafından imzaladı. Samsun 2021 Yılı Yatırım Programımız kapsamında DOKAP İdaremiz tarafından desteklenen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile "Samsun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ", " Koyunlar İçin Püskürtmeli Seyyar Banyoluk", "Hayvanlar Susuz Kalmasın", "Samsun İli Arı Sütü" ve "Samsun İsrail Sazanı ile Mücadele" projelerinin protokolleri gerçekleştirildi. Projelerin protokolleri Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, DOKAP Başkanı Sn. Hakan GÜLTEKİN, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Sn. İbrahim SAĞLAM tarafından imzaladı. Doğu Karadeniz Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Samsun ilinde 8 üreticiye 22 dekar alanda 88 bin kekik fidesi dağıtım törenine Dokap İdaresi olarak katılım sağlandı. DOKAP İdaresi 2021 Amasya Yatırım Programları kapsamında desteklenen Taşova Belediyesi ile "Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlanmasının Desteklemesi" projesi protokolü DOKAP Başkanı Sn. Hakan GÜLTEKİN ile Taşova Belediye Başkanı Sn. Bayram ÖZTÜRK tarafından imzalandı.

Trabzon İlinde 2021 Yılı Yatırım Programımız Kapsamındaki Protokollerin İmza Törenleri Gerçekleştirildi Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma...

Doğu Karadeniz Projesi, Trabzon, Yatırım, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Trabzon İlinde 2021 Yılı Yatırım Programımız Kapsamındaki Protokollerin İmza Törenleri Gerçekleştirildi Dokap - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma... - Son Dakika


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