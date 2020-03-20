Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Taflan'dan tapu işlemleri için randevu uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Taflan'dan tapu işlemleri için randevu uyarısı - Son Dakika Ekonomi

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Taflan'dan tapu işlemleri için randevu uyarısı

6 saat önce

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar Tapu Sicil Müdürlüklerinde yığılmaların önüne geçilebilmesi ve vatandaşların mağdur olmamaları için Tapu Sicil Müdürlüklerinde randevu alınmadan...

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Taflan'dan tapu işlemleri için randevu uyarısı, System.String[]

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar Tapu Sicil Müdürlüklerinde yığılmaların önüne geçilebilmesi ve vatandaşların mağdur olmamaları için Tapu Sicil Müdürlüklerinde randevu alınmadan başvuru yapılamadığını belirterek randevulu işlem yapılması uyarısında bulundu.


Taflan, yaptığı açıklamada "Randevu taleplerini Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün web sitesindeki E-randevu işlemlerinden ve Çevre Şehircilik Bakanlığının Alo 181 hattından randevu alınarak evrak asıllarıyla birlikte randevu saatinde Tapu Sicil Müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Ayrıca Tapu Genel Müdürlüğünün sitesindeki web tapu işlemlerinden tapuya ibraz edilecek evrakların taranmak suretiyle başvuru oluşturması halinde işlemler Tapu Sicil Müdürlüklerince hazırlanarak harç mesajı ve randevu saati verilmek suretiyle belirtilen randevu saatinde taraflar karşılıklı imzaları atılmak suretiyle işlemler tamamlanmaktadır. Web tapu başvurularında Tapu Sicil Müdürlüklerine imzaya gidilirken evrak asıllarının (Tapu, Belediye emlak değeri,nüfus cüzdanı,varsa vekalet, yetki belgesi v.b) imza anında müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. Web Tapu için herhangi bir sınır olmayıp Alo 181 ve E-randevu işlemlerinde 50 ye yakın başvuru talebi alınmaktadır" dedi. - TRABZON

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:44 Kaynak: İHA

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