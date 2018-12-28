Trabzon İş Yerinde Patlama Oldu, Binada Yangı Çıktı
1 saat önce
Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu.
Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu. Binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
TRABZON (DHA)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:26 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var
Trabzonspor'un Golcüsü Burak Yılmaz, Beşiktaş'a Dönmek Üzere
Son Dakika! CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ı Ziyaret Etti