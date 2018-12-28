Trabzon İş Yerinde Patlama Oldu, Binada Yangı Çıktı

Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu.

Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu. Binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.



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TRABZON (DHA)



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