Son Dakika Haberleri: Trabzon İş Yerinde Patlama Oldu, Binada Yangı Çıktı

Trabzon İş Yerinde Patlama Oldu, Binada Yangı Çıktı

1 saat önce

Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu.

Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu. Binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

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TRABZON (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:26 Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, Trabzon, Güncel
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