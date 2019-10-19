Trabzon işkence görüp ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar

İşkence görüp ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar

Trabzon'da kimliği belirsiz kişinin boğazına bağlandığı çamaşır ipiyle sürüklenmesi sonucu işkence edilip, fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğe, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) sahip çıktı. TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, ağır işkenceye maruz kalan köpeğin tedaviye alındığını belirterek, Hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Şikayette bulunduk. Bugün hayvana şiddeti uygulayan kişi, yarın çocuklara şiddet uygularö dedi.

Kentte, 15 Ekim'de Beştaş Mahalesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden Dilara Kalfa, fındık bahçesi içerisinde hareketsiz halde yaralı bir köpeği gördü. Telef olduğu zannettiği köpeğin nefes aldığını fark eden Kalfa, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (TRAHAYKO) arayarak yardım istedi. Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, getirildiği dernekte, Ortahisar Belediyesi veteriner ekiplerince tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz kişi tarafından boğazına bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenmesi sonucu, işkence edilip bırakıldığı fındık bahçesinde ölüme terk edilen ve boğazında derin kesik izleri oluşan köpeğin durumunun ağır olduğu belirtildi. Dernek bünyesindeki veterinerlerce de tedavisi süren köpeğe, işkence eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

'KÖPEĞİ İLK GÖRDÜĞÜM ANI UNUTAMIYORUM'

Köpeği ilk gördüğü anın aklından çıkmadığını anlatan Dilara Kalfa, 'Köpeği gördüğümde üzerinde sinekler uçuşuyordu, kurtlanmıştı. Yanına gittiğimde hayvanın nefes aldığını fark ettim. Can çekişiyordu. Su ve yemek verdik. Çok susamıştı. Belli ki günlerce aç kalmıştı. Dernek üyeleri aldı getirdi ve tedavisini yapmaya başladı. Köpeği ilk gördüğüm o anları hiç unutamıyorumö dedi.

'YARASINDAN BİR AVUÇ KURT TEMİZLEDİK'

TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, ağır işkenceye maruz kalan köpeğin ölüme terk edildiğini belirterek, hayvanlara yönelik şiddetin, kabahat kapsamından çıkarıp, suç haline gelmesini ön gören yeni yasanın bir an önce yürürlüğe geçmesi gerektiğini söyledi. Kurban, Köpeği alıp derneğe getirdik. Hayvan çok kötü şartlarda bakılmış, ölüme terk edilmiş. Belli ki boğazına çamaşır ipi geçirilmiş. ya hayvan o iple bir yere bağlandı, orada bağlı tutuldu, ya da asılıp öldürülmeye çalışıldı. Bu hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Biz yarasından bir avuç kurt temizledik. Gerekli yerlere şikayetlerde bulunduk. Yeni yasaya göre ceza çok daha fazla ve caydırıcı olacak. İnşallah bu yasa bir an önce çıkar. Bu bize ulaşan bir vaka. Acaba bize ulaşmayan daha neler var. Şiddet ve sevgi hayvanda öğrenilir. Bugün hayvana şiddeti uygulayan kişi yarın çocuklara, komşusuna şiddet uygularö dedi.