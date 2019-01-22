Trabzon İstihdam Kurulu Toplantısı
53 dakika önce
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi.
Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un işsizlik oranının Türkiye
ortalamasının altında olduğunu söyledi.
Ustaoğlu, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen yılın ilk İl İstihdam Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, Trabzon'da İstihdam Seferberliği kapsamında çok güzel projelere imza atıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın iki yıl önce başlattığı İstihdam Seferberliği çağrısının çok anlamlı olduğuna işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Bu çağrı çerçevesinde yine o dönem hükümetimizin aldığı belirli kararlar var. Alınan kararlarla artı 1 ve artı 2'nin üzerinde istihdamın her birine sigorta primleri devlet tarafından karşılandı. 3 ve 6 aylık periyotlarla işbaşı eğitimi kapsamında devletimiz işverene hiçbir şekilde yük yüklemeden çalıştırdığı kişilerin hem maaşlarını hem de tüm primlerinin karşılandığı programlar uygulandı. Kısacası ülkemizde özellikle 2017 yılının başından itibaren yoğun bir şekilde İstihdam Seferberliği kapsamında çok güzel projelerin altına imza atıldı. Bu kapsamda ilimizde de çok güzel sonuçlar elde edildi. Trabzon'un işsizlik oranı Türkiye ortalamasının altında."
Toplantıya, İŞKUR
Genel Müdürlüğü İş ve Meslek Dairesi Başkanı Sinan Temur, İstihdam Uzmanı Abdullah Taşaltın, Trabzon İŞKUR Müdür Vekili İbrahim Büyük ve kurul üyeleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:20 Kaynak: AA
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