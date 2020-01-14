Trabzon istinat duvarı çöken okulda heyet incelemesi - Son Dakika
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Trabzon istinat duvarı çöken okulda heyet incelemesi

6 saat önce

İstinat duvarı çöken okulda heyet incelemesiTRABZON'un Hayrat ilçesinde, risk nedeniyle geçen yıl boşaltılan, önceki gün sağanağın etkisiyle bahçesindeki duvarında çökme meydana gelen yatılı okulda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet...

İstinat duvarı çöken okulda heyet incelemesi

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, risk nedeniyle geçen yıl boşaltılan, önceki gün sağanağın etkisiyle bahçesindeki duvarında çökme meydana gelen yatılı okulda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet tarafından inceleme başlatıldı. Heyetin, incelemeleri kapsamında hazırlayacakları rapor doğrultusunda, okulun gelecek yıllarda eğitime açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle İMKB Bölge Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesini çevreleyen beton istinat duvarı çöktü. 4 katlı okul, istinat duvarı risk taşıdığı gerekçesiyle geçen yıl valilik tarafından tahliye edilmiş, çökme ihtimaline karşı Cumhuriyet ve Taşcılar mahallerine giden yol da tedbir amaçlı kapatılmıştı. Okulda, öğrenci ve öğretmen bulunmamasının yanı sıra yolun da tedbir amaçlı kapatılmasıyla, olası can kaybı önlendi.

HEYETÇE RAPOR HAZIRLANACAK

Çökme meydana gelen yatılı okulda, valiliğin talebi üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet tarafından inceleme başlatıldı. Heyetin, incelemeleri kapsamında hazırlayacakları rapor doğrultusunda, okulun gelecek yıllarda eğitime açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi. Yetkililer, istişareler sonucunda yapılan ilk incelemelerin ardından okulun geçen yıl boşaltılmasına karar verildiğini hatırlatarak, öğrencilerin de başka bir okulda eğitimine devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, duvarlarındaki risk nedeniyle boşaltılan okulun çöken istinat duvarından geri kalan kısımlarda da, irili ufaklı çatların oluştuğu gözlendi.

'BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENMİŞ OLDU'

Alınan önlemlerin olası bir faciayı önlediğini anlatan AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu, '2019-2020 eğitim ve öğretim sezonu başladıktan 1 hafta sonra okul tahliye edildi. Çünkü okul başladığı zaman duvarda çatlaklar meydana geldi. O dönem KTÜ'den bir heyet geldi ve okulun tahliye edilmesini istedi. Duvarın her an yıkılabileceğini söyledi, nitekim de öyle oldu. Duvar akşam saatlerinde bahçenin bir kısmı ile çöktü. Duvarın çöktüğü yol da trafiğe kapalıydı. O da büyük bir faciayı önlemiş oldu' diye konuştu.

'HALEN YIKILMA RİSKİ DEVAM EDİYOR'

Duvarda çökme tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Burak Tunç, 'Gerekli önlemler alınmıştı. Bu yüzden olası büyük faciaları da önüne geçilmiş oldu. Göçüğün akşam meydana gelmesi de büyük bir şans. Allah'tan bütün tedbirler alınmıştı. Şükürler olsun ki bir kaza olmadı. Halen daha orada risk devam ediyor. Geri kalan duvar da her an çökebilir' dedi.

'OKULUN AKIBETİNİ MERAK EDİYORUZ'

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Metin Yeşilyurt ise, 'Zamanında yetkililere haber verilmişti. Onlar da gelip incelemelerini yaptılar. Okulu tahliye ettiler, yolu da trafiğe kapattılar. Büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Zaten veliler de tedirginlerdi. Duvardaki yarıklar gözle görülebiliyordu. Endişe vericiydi. Şimdi ise okulun akıbeti ne olacak onu merak ediyoruz' dedi.

Trabzon istinat duvarı çöken okulda heyet incelemesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hayrat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:23 Kaynak: DHA
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