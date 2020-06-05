TRABZON Kadın doktoru kovaladığı oksijen tüpü, 'silah' sayıldı - Son Dakika

TRABZON Kadın doktoru kovaladığı oksijen tüpü, 'silah' sayıldı

Kadın doktoru kovaladığı oksijen tüpü, 'silah' sayıldıTRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve 2'nci kez gözaltına alınıp, konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakılan İhsan Aydın...

Kadın doktoru kovaladığı oksijen tüpü, 'silah' sayıldı

TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve 2'nci kez gözaltına alınıp, konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakılan İhsan Aydın (35), hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ile kamu malına zarar verme' suçlarından hazırlanan iddianame 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ev hapsinde olan Aydın'ın, kadın doktoru kovaladığı 'oksijen tüpü' ise iddianameye 'silah' olarak girdi.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, 26 Nisan'da yaşanan olayda, kanser hastası babası hayatını kaybeden İhsan Aydın, izole alana girmek istedi. İzin verilmemesi üzerine de sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, iddiaya göre, camları kırıp, oksijen tüpüyle doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Aydın ile yanındaki yakınları dışarı çıkarıldı.

'ÖFKEME MANİ OLAMADIM'

Hastanede 'Beyaz kod' verilirken, gözaltına alınan İhsan Aydın, ifadesinde babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiğini, öfkesini kontrol edemediğini ileri sürdü. Aydın, "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" yönünde ifade verdi. Aydın, serbest kaldı.

'OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI'

Dr. Esra Ersöz Genç ise yaşadığı olayı sosyal medya hesabından, "Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. 5 kişi içeri daldılar. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum" sözleriyle paylaştı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımın arından gelen tepkiler üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, İhsan Aydın hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, İhsan Aydın'ı Sürmene ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen ve hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ile kamu malına zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılan İhsan Aydın, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDE OKSİJEN TÜPÜ 'SİLAH' SAYILDI

Ayak bileğine 'elektronik kelepçe' takılan İhsan Aydın, hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, birden fazla kişiye eylemi gerekçesiyle 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianamede hazırlandı. Ev hapsinde olan Aydın'ın, kadın doktoru kovaladığı 'oksijen tüpü' ise iddianameye 'silah' olarak girdi. Aydın'ın, 10 Temmuz'da Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

TRABZON Kadın doktoru kovaladığı oksijen tüpü, 'silah' sayıldı

İhsan Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 07:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Kadın doktoru kovaladığı oksijen tüpü, 'silah' sayıldı - Son Dakika

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