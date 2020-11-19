Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Göç, Dünya Kadın Girişimciler Gününü kutladı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Göç, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Gününü kutladı.

Göç, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB bünyesinde 2007'de kurulan Kadın Girişimciler Kurulunun, kadın girişimciliği konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturmasına katkıda bulunan bir istişare kurulu olduğunu belirtti.

Kurulun amacının, ülkedeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi olduğunu dile getiren Göç, kurulun onursal başkanlığını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, kurul başkanlığını da Opet Yönetim Kurulu Kurucu üyesi Nurten Öztürk'ün yaptığını aktardı.

TOBB İl Kadın Girişimci Kurullarının 81 ilde faaliyet gösterdiğini ve 2007'den bugüne kadar yapılan faaliyetlerle 6 binin üzerinde kadın girişimciyi bünyesine kattığını ifade eden Göç, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki gelişmişlik toplumu oluşturan kadın ve erkeğin işgücüne ortak katılımı ile mümkün olacaktır. Yine biliyoruz ki kadının ülke ekonomisinde yer alması çarpan etkisi yaratmaktadır. Üreten kadın refahı, gelişmeyi, huzur ve kalkınmayı beraberinde getirmektedir. 19 Kasım bütün dünyada Dünya Kadın Girişimciler Günü olarak belirlenmiştir. Ulusal ve küresel etkinliklerle kadın girişimcilik ekosistemini bir araya getiren, girişimciliği destekleyen bu önemli gün 170 ülkede aynı anda kutlanmaktadır. Biz de Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü'nü, TOBB'un belirlediği 'İşimin Başındayım' sloganı ile kutluyor, tüm girişimci kadınlarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz."