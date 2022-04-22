Trabzon Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi bu yıl hizmete açılacak - Son Dakika
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Trabzon Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi bu yıl hizmete açılacak

22.04.2022 11:52
Trabzon Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi bu yıl hizmete açılacak

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde temeli geçen sene atılan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi inşaatının yüzde 50'si tamamlandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde temeli geçen sene atılan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi inşaatının yüzde 50'si tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesince bir hayırseverin katkılarıyla yaptırılan Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, 11 bin metrekare alan üzerine 10 bin 280 metrekare kapalı alana sahip üç binadan oluşacak.

Merkezde kadın danışma merkezi, spor salonları, konferans salonu, yönetici ofisleri, el sanatları atölyeleri, kafeterya, sosyal yaşam alanları, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yanı sıra kadınların istihdamına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapılacak.

Personelinin tamamı kadınlardan oluşacak merkezin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, merkezin Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin özel bir proje olduğunu belirten Zorluoğlu, "Sadece kadınlara özgü bir merkez oluşturuyoruz. Başka hiçbir şehirde böyle bir proje yok. Merkezin projesi tamamlandı. Yapımı da devam ediyor. Yaklaşık yüzde 50 seviyesinde bir gerçekleşme var." dedi.

Kadınların ürettikleri Büyükşehir Belediyesince satışa sunulacak

Zorluoğlu, merkezin üç ayrı binadan oluştuğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan biri kadınların gelip üretim yapabilecekleri atölyeler bölümü. Yaklaşık 60'ar metrekarelik 10 atölyeden oluşan bir blok var orada. Burada özellikle kadın kooperatiflerimizle birlikte çalışıp kadınlarımıza üretim yaptırmak istiyoruz. Bu üretilenleri de biz Büyükşehir Belediyesi olarak pazarlamak istiyoruz. Yapmak istediğimiz işlerden birincisi bu. İkincisi hemen o bloğun karşısında bir eğitim alanı var. Konferans salonu, eğitim odası, bir kadın danışma merkezimiz ve bizim idari ünitelerimiz var. Orada da yapacağımız eğitimlerle kadınlarımızın hem bazı işlerde ustalaşmasını sağlamak hem de genel eğitimler vermek suretiyle kadınlarımıza bu manada dokunmak istiyoruz."

Merkezde çok sayıda panel, seminer, etkinlik ve konferans düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Zorluoğlu, "Üçüncü bölümde sosyal, dinlenme ve eğlenme alanı olacak. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapıyoruz. Psikolojik danışma merkezi, fitness salonları ve kafeterya gibi kadınlarımızın rahatlıkla gelip dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri ortak mekanlar oluşturuyoruz." diye konuştu.

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Ortahisar, İstihdam, Trabzon, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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