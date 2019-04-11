Son Dakika Haberleri: Trabzon Kadıralak Yaylası, Bu Yıl da Mora Büründü

Trabzon Kadıralak Yaylası, Bu Yıl da Mora Büründü

1 saat önce

Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründüTrabzon'un Tonya ilçesinde 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla bu yıl da mor örtüyle kaplandı.

Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü

Trabzon'un Tonya ilçesinde 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla bu yıl da mor örtüyle kaplandı. Ortalama üç hafta süreyle görülebilecek 'Mavi yıldız' çiçekleri için yaylaya turlar düzenlenmeye başlandı.

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplanıyor. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla bu yılda mor renklere büründü. İlkbaharın gelişiyle yeşilin farklı tonlarını sunmaya başlayan yayla, mavi yıldız çiçekleriyle renk çümbüşüne dönüştü. Mavi yıldız çiçekleriyle mora bürünen yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya tur programları düzenlemek için harekete geçti. 'Mavi yıldız' çiçekleri yaylada ortalama üç hafta süreyle görülebilecek.

Yöre sakinleri de 'mavi yıldız' çiçeklerinin kısa bir süre görülebildiği yaylada, hayvanlarının kışlık yiyeceklerini elde etmek için toprağı gübrelemeye başladı. Dört bir yanı ağırlıkla ladin ağaçlarıyla çevrili yaylanın mor renge bürünmesini kadınlar da kemençe eşliğinde horon oynayarak kutladı.

TABİAT PARKI İLAN EDİLMİŞTİ

Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan 'mavi yıldız' çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Tabiat Parkı ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:13 Kaynak: DHA
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