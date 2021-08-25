Trabzon kafilesi Siirt'i gezdi - Son Dakika

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinden bir kafile Siirt'in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Bölge gezisi kapsamında Siirt'e gelen kafile, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce görevlendirilen personel rehberliğinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tillo ilçesindeki İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi ve güneş düzeneğini inceledi.

Kafile daha sonra cam seyir terası, kentin önemli gezi rotası arasında yer alan Botan Vadisi Milli Parkı, Siirt Ulu Cami ve Veysel Karani Hazretleri Türbesini ziyaret etti.

Kafileye başkanlık yapan Rahman Ayhan, güzel izlenimler elde ettikleri Siirt'in keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi ve kültürel yeri barındırdığını söyledi.

Kafile gezinin ardından Siirt'ten ayrıldı.