Son Dakika Haberleri: Trabzon Kamyonetin Çarptığı Evin Mutfak Bölümü Çöktü

Trabzon Kamyonetin Çarptığı Evin Mutfak Bölümü Çöktü

41 dakika önce

Kamyonetin çarptığı evin mutfak bölümü çöktüTrabzon'un Araklı ilçesinde Tülay Y., kontrolünü yitidiği kamyonetle önce elektrik direğine ardından bir eve çarptı.

Trabzon Kamyonetin Çarptığı Evin Mutfak Bölümü Çöktü, System.String[]
Kamyonetin çarptığı evin mutfak bölümü çöktü

Trabzon'un Araklı ilçesinde Tülay Y., kontrolünü yitidiği kamyonetle önce elektrik direğine ardından bir eve çarptı. Taşıyıcı kolonu yıkılan evin mutfak bölümü çöktü. Kazada, sürücü ve yanındaki eşi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Araklı ilçesi Yiğitözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tülay Y. (38) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 K 8024 plakalı kamyonetle önce elektrik direğine ardından Yakup Özçiçek'e ait evin kolonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kolonu yıkılan evin mutfak bölümü çöktü. Sürücü Tülay Y. kamyonette sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü Tülay Y. ile yanındaki eşi Sabri Y. ambulansla kaldırıldığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kaza sırasında kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine geldiğini anlatan İrfan Özçiçek, Büyük bir ses duyduk. Hemen geldik baktık ki kamyon eve çarpmış. Kamyonettekileri çıkardık dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

İtfaiye, Trabzon, Araklı, 3. Sayfa
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