TRABZON Kanodan denize düşen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı

Kanodan denize düşen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı Trabzon
'da balık avlamak için açıldığı denizde dalgaların devirdiği kanodan suya düşen Ferit Koç (57 ), mahsur kaldı. Ters dönen kanoya tutunarak, 2 saat dalgalarla boğuşan balıkçı, şans eseri olay yerine yakın oturan sahil güvenlikte görevli Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timleri komutanı Abdullah Yeltirik tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Olay, saat 0930 sıralarında Ortahisar
ilçesi Beşirli mahallesi sahilinde meydana geldi. Ferit Koç balık avlamak için kano ile denize açıldı. Koç, dalgaların şiddetini artırmasıyla ters dönen kanodan suya düştü. Kanoya tutunarak dalgalarla boğuşan balıkçıyı, 2 saat sonra kıyıda dolgu çalışması yürüten işçiler fark etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polisin durumu bildirdiği Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine hareket etti, durumu şans eseri olay yerine yakın oturan sahil güvenlikte görevli Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timleri komutanı Abdullah Yeltirik'e iletti. Evden çıkarak olay yerine gelen Astsubay Üstçavuş Yeltirik, elbiselerini çıkararak girdiği denizde balıkçıyı kurtardı. O sırada sahil güvenlik ekipleri de olay yerine ulaştı.
'ÜZERİM ISLAK AMBULANSA GİRMEYEYİM'
Sağlık ekipleri Ferit Koç'u ambulansa alarak tedavi etmek istedi. Koç, görevlilere 'Üzerim ıslak hiç ambulansı ıslatmayayım' dedi. Görevlilerin ikna ettiği Koç'a alındığı ambulansta müdahale edildi.
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ferit Koç, 'Profesyonel balıkçıyım. Ama dalga ters vurunca kanoyu devirdi. Yapacak bir şeyim kalmadı. Beni kurtaranlara teşekkür ediyorumö dedi. Koç, olay yerindeki müdahalesinin ardından kanosunu alarak kıyıdan uzaklaştı.