Trabzon karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7 - Son Dakika

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Trabzon karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7
6 saat önce
TRABZON Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
TRABZON Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7
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