Trabzon karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7 - Son Dakika

Trabzon karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7

6 saat önce

TRABZON Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7.

TRABZON Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7

Trabzon karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor-7

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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