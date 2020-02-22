Trabzon karadeniz'de palamut diye satılan balık tombik çıktı - Son Dakika
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Trabzon karadeniz'de palamut diye satılan balık tombik çıktı

6 saat önce

Karadeniz'de palamut diye satılan balık tombik çıktıKARADENİZ'de balık tezgahlarını süsleyen ve 'palamut' etiketi ile satılan balığın Ege ve Marmara'da avlanan 'tombik' balığı olduğu ortaya çıktı.

Karadeniz'de palamut diye satılan balık tombik çıktı

KARADENİZ'de balık tezgahlarını süsleyen ve 'palamut' etiketi ile satılan balığın Ege ve Marmara'da avlanan 'tombik' balığı olduğu ortaya çıktı. Balıkçılar, tombik balığına aynı tür olduğu için palamut yazdıklarını, tüketicilere satarken bu durumu açıkladıklarını belirtti. Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu devam ederken, bu yıl palamut istenen miktarda avlanamadı. Karadenizliler palamuta hasret kalırken, Trabzon'da bazı balıkçı tezgahlarında palamut denilerek Ege ve Marmara'da avlanan 'tombik' balığı satılıyor. Tezgahlarda tombik balığının üzerine palamut yazan balıkçılar, bu yöntemi iki balık türünün de aynı cins olmasına bağlıyor. Balıkçılar, tüketicilere satarken bu durumu açıkladıklarını ifade etti.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, palamuta benzetilen ancak şuanda tezgahlarda olan balığın adının tombik olduğunu belirterek, 'Bu tombik balığı, palamut değil. Palamut ailesinden olduğu için insanlar burada 'palamut' yazıyorlar. Nasıl İstanbul'a gittiğiniz zaman sardalyayı 'Karadeniz hamsisi' diye satıyorlar, burada da tombiği 'palamut' diye satıyorlar. Vatandaşın burada doğal olarak kafası karışıyor. Palamut mu? Tombik mi? Şu anda tezgahları süsleyen tombiktir, palamut değildir. Bunu etiketlere yazmalarındaki neden palamut aile grubu olduğu için. Bunun uskumrusu, orkinosu, palamutu, tombiği var. Bu grupta palamuta çok benzediği için ve aynı grupta olduğu için genellikle tezgahlarda bunu 'yerli palamut' diye yazıyorlar, öyle sunum yapıyorlar? dedi.

Balıkçı Ali Ölmez ise palamuta benzerliği olan tombik satarken vatandaşa izah ettiklerini ifade ederek, 'Palamuta benzediği için tezgahımda 'palamut' yazdım. Gelen müşterilere de 'tombik' balığı olduğunu söylüyoruz. İnsanlar bir bakışta palamuta benzetiyor. Burada vatandaşı kandırmak söz konusu değildir? diye konuştu.

Balık alan Canan Acuner ise ilk bakışta tombik balığını palamuta benzettiğini kaydederek, 'Palamuta benziyor ama palamutun büyüğü olabilir. Dikkatli inceledikten sonra gözlerinin palamuttan değişik olduğunu görüyorum. Palamuta çok benziyor. Çok dikkat etseydim belki palamut olmadığını anlardım. Ama çok benziyor" ifadelerini kullandı.

Trabzon karadeniz'de palamut diye satılan balık tombik çıktı

Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:06 Kaynak: DHA
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