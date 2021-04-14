TRABZON KARADENİZ İLLERİNDE VAKA ARTIŞI SÜRDÜ, TEK DÜŞÜŞ SAMSUN'DA - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan 2021 tarihli illere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre Doğu Karadeniz'den en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşanırken, vakaların azaldığı tek şehir ise Samsun oldu. Doğu Karadeniz'de Covid-19 vaka oranında en fazla artışın yaşandığı Bayburt'ta, son haftada vaka oranı 244,17'den 472,47'e yükselerek ikiye katlandı. Son haftalarda vaka oranlarında ciddi artış gösteren bölgede Trabzon'da vaka oranı 353,49'dan 359,28'e, Rize'de 404,81'den 453,31'e, Artvin'de 164,60'tan 223,60'a, Gümüşhane'de 206,07'den 239,23'e, Ordu'da 459,94'ten 501,71'e, Giresun'da ise 503,88'den 591,01'e yükseldi. Bölgede vakalarda düşüşün gözlendiği tek şehir Samsun olurken, kentte 678,72 olan vaka oranı 645,17'ye geriledi. Trabzon'da vatandaşlar da tedbirlere uyulması çağrılarında bulundu.