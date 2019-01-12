Trabzon Karadenizli, Hamsiye Hasret Kaldı
30 dakika önce
Karadeniz'de, hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey sahillerine yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı.
Karadeniz
'de, hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey sahillerine yönelmesi ile tezgahlar boş kaldı.
Hamsi sürülerinin, deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan
, Rusya
ve Ukrayna
kıyılarına yönelmesi ile tezgahlar boş kalınca, Trabzon
'da vatandaşlar hamsiye hasret kaldı. Trabzon'da kilosu 20 liraya kadar yükselen hamsi vatandaşların da cebini zorluyor. Balıkçılar ile vatandaşlar arasında ise yüksek fiyatlı hamsi tartışması yaşanıyor. Balıkçılar, hamsi sürülerinin kuzeye yöneldiğini anlatıyor, fırtınalı denizde ava çıkamadıklarını belirterek fiyat artışını açıklamaya çalışıyor.
Hamsiye hasret kaldıklarını anlatan vatandaşlarda hamsi yemedikleri zaman sinirli olduklarını belirtiyor.
Karadenizli vatandaşlar, hamsi sürülerinin yeniden güneye yönelerek bollaşması ve fiyatının ucuzlamasını bekliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:50 Kaynak: DHA
Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı
Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi
AK Parti Edirne İlçe Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu
Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı