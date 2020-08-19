TRABZON 'Karavan Park' projesinde, 38 şehirde rota oluşturuluyor - Son Dakika

TRABZON 'Karavan Park' projesinde, 38 şehirde rota oluşturuluyor

'Karavan Park' projesinde, 38 şehirde rota oluşturuluyorKORONAVİRÜS salgını sonrası daha fazla tercih edilen karavan turizmini geliştirmek için Trabzon'da hazırlığı yapılan 'Karavan Park' projesinin kapsamı genişletildi.

'Karavan Park' projesinde, 38 şehirde rota oluşturuluyor

KORONAVİRÜS salgını sonrası daha fazla tercih edilen karavan turizmini geliştirmek için Trabzon'da hazırlığı yapılan 'Karavan Park' projesinin kapsamı genişletildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), proje kapsamında, 38 ilde 'Karavan Park Haritası' oluşturup, alternatif turizmi harekete geçirmeyi hedefliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ortamlara girmek istemeyen tatilciler, çareyi karavan turizminde buldu. Salgınla birlikte alternatif turizm arayışları da arttı. Yaygın olarak kullanılan 'karavan' modeli turizm çeşidinin Türkiye'de geliştirilmesi için Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİDAD) Trabzon Şubesi tarafından 'Karavan Park' projesi hazırlandı. Trabzon'un pilot bölge seçildiği proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenirken, 'Karavan Park' alanlarının kurulacağı şehir sayısı 34'ten 38'e çıkarıldı. Projeyle Türkiye genelinde belirlenecek 75 noktaya karavancılar için park alanları kurularak ve rotalar oluşturulacak. Trabzon'da 'Karavan Park' alanının yapılacağı ilk nokta olarak Akçaabaat ilçesinde sahil şeridinde bir bölge ile Hıdırnebi Yaylası seçildi. 20 dönüm alanda planlanacak projede sosyal donatı alanları, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri verilecek, piknik ve yürüyüş alanları yapılacak. Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Van ve Trabzon ise 'Karavan Park' rotasına eklenecek şehirler olarak seçildi.

'AVRUPA VE DÜNYADAN BÜYÜK TALEP VAR'

'Karavan Park' rotası içine giren 38 şehirde çalışmaların yürütüldüğünü belirten MÜSİAD Genel Merkez Turizm Komite Teşkilat Başkanı Ümit Hotaman, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MÜSİAD Genel Başkanlığı'nın desteğiyle 'Karavan Park Haritası' çıkarılması için 75 noktada keşif çalışması yapıldığını söyledi. Hotaman, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın projeyi desteklediğini de kaydederek, '38 ildeki şube başkanlarımız çalışmalar yapıyorlar. Şu anda 75 noktaya ulaştık. Karavancılar için karavan kamp alanına uygun yerleri belirleyip projeyi hayata geçireceğiz. Bütün Türkiye'den talep geliyor. Sayın bakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 'Karavan Park' alanlarını yıldızlama ve belgelendirme sistemiyle yapmak istiyoruz. Tekirdağ'da verecek olduğumuz hizmet neyse Konya'da da Ağrı'da da Trabzon'da da aynı olacak. Bu hizmet kalitesini her yerde yakalamak için yıldızlama çalışmasıyla ilerlenecek. Türkiye'de başka karavan park alanları da var lakin onları da yıldızlama çalışmalarına dahil etmek için girişimlerde bulunacağız' dedi.

Ümit Hotaman, Trabzon'daki çalışmaların yakın zamanda, 38 şehirdeki çalışmaların ise 1 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını anlatarak, '81 ilin hepsinin bu lokasyonlara ekleneceğini düşünüyoruz. Avrupa ve dünyadan karavan turizmine çok büyük talep var, güvenli ülkeler arıyorlar. Bizim de dünyada bir güvenilir kalitemiz var' diye konuştu.

'HERKES BÜTÇESİNE GÖRE KARAVAN ALABİLİR'

21 yıldır Almanya'da yaşadığını, iş nedeniyle 10 yıldır Türkiye'ye sürekli gidip geldiğini söyleyen Kadir Güney de 3 aylık tatil zamanını Türkiye'yi gezerek geçirdiğini belirtti. Karavancılık yaşam tarzının güzel bir duygu olduğunu söyleyen Güney, 'Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Bütün koylar, dağlar sizin. İstediğiniz yerde konaklıyorsunuz. Herkes bütçesine göre bir karavan alabilir. Bu yıl pandemiden dolayı izlenimlerim, herkes karavancılığa yöneldi. Özellikle Akdeniz ve Ege'de çok sayıda karavan gördüm dedi.

Kadir Güney ayrıca Ege ve Akdeniz bölgelerinde karavan alanları olduğunu ancak Karadeniz'de olmadığını da belirterek, 'Samsun'dan Hopa'ya kadar karavan kamp yeri yok. Durup ihtiyacımı gidereceğim, konaklayabileceğim bir kamp yeri yok. İnsanların bu işi sevmesi için yerel yönetim ve şahıslara imkanlar tanınmalı. Avrupa'da İtalya bu işin liderliğini çeker. Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'da çok güzel karavan kamp yerleri var. Neden burada olmasın' diye konuştu.

TRABZON 'Karavan Park' projesinde, 38 şehirde rota oluşturuluyor

Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON 'Karavan Park' projesinde, 38 şehirde rota oluşturuluyor - Son Dakika
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