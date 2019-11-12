Trabzon kayıp yaşlı adam aranıyor

Kayıp yaşlı adam aranıyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 28 Eylül tarihinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan ve arama çalışmalarında izine rastlanılamayan Mehmet Togan'ın (84) yakınları, yaşlı adamın kaçırıldığını öne sürdü.

Beşikdüzü'ne bağlı Bayır Mahallesi'nde oturan, alzheimer hastası 6 çocuk babası Mehmet Toğan, 28 Eylül'de mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu. Yakınları, Doğan'a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT ekipleri arama çalışması gerçekleştirdi. Drone destekli, iz takip köpeklerinin de kullanıldığı 60 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmalarında Toğan'ın izine rastlanılamadı. Mehmet Togan'ın yakınları, yaşlı adamın kaçırıldığını öne sürdü.

'KAYBOLMADI, KAÇIRILDI'

Kayıp Mehmet Togan'ın eşi Elmas Toğan, ormana mantar toplamaya gittiklerini belirterek Ben yukarıda durdum, o benden aşağıya gitti. Ben gidemedim. Bekledim gelmedi. Sonrasında yoldan arka arkaya iki otomobil geçti. Biraz daha bekledim yine gelmedi. Karanlık oldu. Yardım istedim, aradık ama bulamadık. Sonrasında askerler geldi. Onlar da baktılar. Eşim kaybolmadı, kaçırıldı. O arabalar onu alıp gitti. Kiracımız ile alışveriş davamız vardı. Verdiğimiz paraları geri almak istedik. Bize 3 bin Euro ve 20 bin TL ödedi. Eşimi o kaçırmış olabilir. Çocuklarım gidip sormuşlar ama 'ben yapmadım, kameraları inceleyin' demiş. 'Ben yaptım' der mi Eşim aklı başında, beyefendiydi. Onu tanımayan, iyilik etmediği kişi yok. O kaybolmadı, kaçırıldıö dedi.

Babasının kaçırıldığını öne süren Fatma Demir ise, Babam 9 gün boyunca ormanda kayboldu diye arandı. Ama 6'ncı günü babamın hırkası ekiplerce bulundu. Öncesinde o hırka orada yoktu. Hırkanın orada bulunmasının ardından babamın yaşadığını hissettim. Bu hırkanın anayolun kenarında bulunması babamın kaçırıldığının gösteren bir delildir. Komşumuzdan şüpheleniyoruz. Hırkayı bulduktan sonra hemen kendisiyle görüşme yaptık. Kendisinin yaylaya son 1-2 senedir hiç çıkmadığını söyledi. Ama yaylada onu görenler var. Yaylada bizim evi gözetlerken görenler var. Şuanda çok yüksek teknolojik araçlarla arama yapılarak soruşturmanın devam ettiği bize söylendi. Ama şuana kadar bir sonuç yok. Şüphelendiğimiz kişiler hakkında suç duyurusunda da bulunduk. Bu olayın aydınlatılmasını bekliyoruz diye konuştu.