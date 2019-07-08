TRABZON Kemençe çalan 'android heykel' turistleri eğlendiriyor

Kemençe çalan 'android heykel' turistleri eğlendiriyorTrabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de yapımında sona gelinen müzede yer alan kemençe çalıp türkü söyleyen silikondan 'android heykel', ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Uzaktan kumandayla komuta edilen heykeli gerçek sanıp şaşkınlık yaşayan turistler, 'Temel' diye adlandırılan heykelin çaldığı kemençeye horonla eşlik ederek keyifli anlar yaşıyor.Her yıl binlerce turistin ziyaretçi akınına uğrayan Çaykara ilçesinde sık ormanları ve doğal güzelliği ile dünyaca ünlü bir turizm merkezi Uzungöl'de, turizmci Dursun Ali İnan ve ailesince müze oluşturuldu. Bölgede 2 bin 750 metrekarelik alanda yöre mimarisiyle inşa edilen müzede, Dursun İnan'ın uzun yıllardır bölgede topladığı ağaç köklerinden yaptığı hayvan figürleri, tarihi dekoratif eşyaların yanı sıra pek çok antika eşya da sergilenecek.KEMENÇE ÇALAN HEYKELE YOĞUN İLGİBölge kültürünün tanıtımı amaçlanan müzenin yapımında sona gelinirken, Fransa'da, 2004 yılında 'yılın en iyi heykeltıraşı' seçilen Adil Çelik de, müzede sergilenmek üzere kemençe çalarak türkü söyleyen silikondan 'android heykel' yaptı. Gerçeğini aratmayan heykel, Uzungöl'deki müzede oluşturulan özel alana konularak, turistlerin beğenisine sunuldu. Kemençe çalarak türkü söyleyen uzaktan kumanda edilen heykel, kısmen ziyarete açılan müzede ilgi odağı oluyor. Uzaktan kumandayla komuta edilen heykeli gerçek sanıp şaşkınlık yaşayan turistler, 'Temel' diye adlandırılan heykelin çaldığı kemençeye, horonla eşlik ediyor. Heykeli merak edip bölgeye gelen bazı turistler de, heykelin çaldığı kemençeye ritim tutarak eşlik etmeye çalışıyor.'DÜNYADA İLK OLDU'Turizmci Mehmet İnan, titiz çalışma sonucu hizmete açacakları müzeyle bölge kültürünün tanıtımını ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirterek Karadeniz müzesi yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu müzeyi açacağız. Karadeniz müziğini tanıtmanın en güzel yolu, böyle hareketli bir kemençe heykeli olduğunu düşündük. Heykeli yaptırdık. Dünyada ilk oldu. İlk defa heykel kemençe çalıyor ve türkü söylüyor. İnşallah müzemize değer katacak bir ürün olacak. Uzaktan kumanda ediliyor, kendi içerisinde elektronik bir sistem var. Parmakları, dudakları, elleri, gözleri ve kafası hareket ediyor. Aslında robot gibi bir heykel oldu. Tahmin ediyorum ki insanlar burayı horon oynayarak gezip unutulmaz anlar yaşayacak dedi.'UZUNGÖL'DE KÜLTÜREL BİR HAZİNE VAR'Müzenin kültür turizmine ciddi katkı sunmasını temenni eden İnan, Babam 25 yıldan beri bu müzedeki ürünleri topluyor. 5 yıldır da proje aşaması var. 1 yıllıkta inşaat süreci oldu. İnşallah bölge ve ülke turizmimize katkısı olur. Kültürümüzün doğamızdan ön planda olması gerekiyor. Herkes Uzungöl'e tabiatı ve ormanı için geliyor ama Uzungöl'de kültürel bir hazine var. Dolayısıyla bu kültürel hazineyi ortaya çıkarmaktı bizim maksadımız. İnşallah bundan sonra Uzungöl kültürel olarak hak ettiği değeri bulacak. Artık kültürel faaliyetlerle anılan ve daha çok kültürü ön plana çıkan bir turizm bölgesi olacak diye konuştu.'İLK GÖRÜNCE GERÇEK SANDIK'Bölgeyi ziyarete gelen Mine Çelebi de, müzeye hayran kaldıklarını belirterek doğanın yanı sıra bölgedeki kültürel değerlerin de tanıtılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Kemençe çalan heykelini gerçek sandıklarını söyleyen Çelebi, Yok böyle bir şey. Çok güzel olmuş. Burayı insanlar mutlaka gelip görmeli. Güzel bir çalışma olmuş. Kemençe heykeline hayran kaldık. İlk görünce gerçek sandık, ama heykelmiş. Bizde horon oynayarak ona eşlik ettik. Özellikle yabancı turistler buraya bir kez daha hayran kalacak ifadelerinde bulundu.