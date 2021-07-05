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Trabzon Kent Konseyi Binasına Kavuştu - Son Dakika

Trabzon Kent Konseyi Binasına Kavuştu

05.07.2021 21:07
Trabzon Kent Konseyi Binasına Kavuştu, System.String[]

Trabzon Kent Konseyi'nin Zağnos Vadisi'nde bulunan binası törenle hizmete açıldı.

Trabzon Kent Konseyi'nin Zağnos Vadisi'nde bulunan binası törenle hizmete açıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseri ile başlayan açılış törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

KARAL: BAŞKANIMIZ ORTAK AKLA ÖNEM VERİYOR

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal, hizmet binasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu, ortak akla çok önem vermekte. Bu da Kent Konseyi olarak bizleri memnun etmektedir. Kent konseyleri aslında şehirlerde proje bazlı fikirlerin oluşmasına destek veren unsurlar olarak önem kazanmakta. Daha önceden binamız yoktu. Bir binaya ihtiyacımız vardı. Bu manada Başkanımıza ve ekibine şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

KENT KONSEYLERİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise en büyük projelerinin yeni yönetim anlayışları olduğunu belirterek, "Göreve gelmeden önce de ifade etmiştik. Bizim en büyük projemiz yeni yönetim anlayışımız. Yeni yönetim anlayışımızın da çok önemli bir unsurunu istişare ve ortak akıl oluşturuyor. Bu manada göreve geldiğimiz günden itibaren şehrin temel meselelerini, şehrin dinamikleri ile beraber çözme arayışı içerisinde olduk. Özellikle sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarımızla çok yakın çalıştık. Bunun en son örneği Maraş Caddesi'nin kapatılması sürecidir. Burada da tüm dinamiklerle çok sağlıklı istişareler yaptık. Bu istişare süreçlerinde kent konseyleri büyük önem taşıyor. Trabzon'da 2007 yılından beri faaliyet gösteren, şehrin birçok meselesinde görüşleri ve fikirleriyle çok önemli katkılar yapmış bir kurum Kent Konseyimiz. Şehrimize beraberce hizmet veriyoruz" diye konuştu.

MUTLULUĞUNU VE GURURUNU YAŞIYORUZ

Trabzon Kent Konseyi'nin mekan sorunu yaşadığını dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Kent Konseyi bu kadar önemli işler görmesine rağmen bugüne kadar yer ve mekan konusunda önemli bir sıkıntısı vardı. Bunu aşamamıştık. 'Dünyada mekan ahirette iman' demişler. Dolayısıyla burada Kent Konseyimize bu güzel mekanı kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize ve Kent Konseyimize çok yakıştı. Bu tarih kokan vadide, bu güzel ortamda çok şık, Trabzon'un kadim tarihine ve köklü istişare kültürüne yakışır bir mekanı Kent Konseyi'ne kazandırmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AMACIMIZ ETKİLİ ŞEKİLDE İŞLEV GÖRMESİ

Kent Konseyi'nin sadece kağıt üstünde bir kurum kuruluş olarak varlığını sürdürmesini istemediklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Maksadımız Trabzon'da Kent Konseyi'nin diğer sivil toplum kuruluşları gibi çok daha etkili bir şekilde işlevini görebilmesi. Kent Konseyi Başkanımız Hasan Hocamla beraber bugüne kadar güzel çalışmalar yaptık. Turizm ve ulaşımla ilgili bizim ufkumuzu açan çalışmaları oldu. Bu raporların tamamını birlikte değerlendiriyoruz ama sonra ben de bizzat okuyorum, değerlendiriyorum ve bizim politikalarımıza ve faaliyetlerimize bu raporları aktarıyoruz. Bu raporlardan yararlanıyoruz ve yararlanmaya devam edeceğiz. Şehrin bütün meselelerini hem Kent Konseyi ve hem de diğer paydaşlarımızla tartışmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2022'DE KENT KONSEYİ'NİN KENDİ BÜTÇESİ OLACAK

Konuşması sırasında bir de müjde veren Başkan Zorluoğlu, "Parası olmayan Kent Konseyi düşünülemez. Burada kritik anahtar alanlardan birisi de bütçedir. 2022 yılı Büyükşehir Belediyesi bütçesinde Kent Konseyi'ne ayrı kalem açacağız. Kent Konseyi kendi bütçesini kendisi harcayan bir yapıyla bundan sonra devam edecek. Bu olmazsa olmazımız. Çünkü Kent Konseyi'nin idareden biraz daha bağımsız çalışması lazım. Yeri geldiğinde bizi de eleştirebilecek, bize bazen canımızı da yakacak şekilde bir takım önerilerde bulunabilecek bir yapı arzu ediyoruz. Yoksa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı her şey için 'iyidir, güzeldir, helal olsun' diyecek bir Kent Konseyi asla arzumuz değildir. O nedenle daha bağımsız ve daha rahat hareket edilmesi adına da kendilerine bütçe tahsis edeceğiz. 2022 yılından itibaren Kent Konseyimizi kendi bütçesi olan, kendi kararlarını bu bütçeyle uygulayabilen, bağımsız, özerk bir yapıya kavuşturmuş olacağız" dedi.

DAHA KATILIMCI VE DEMOKRATİK BİR YAPI OLUŞTURDUK

Güzel bir yönerge hazırlandığını da vurgulayan Başkan Zorluoğlu "Daha demokratik, daha katılımcı, toplumun bütün kesimlerini içinde barındıran bir yapı oluşturduk. İnşallah genel kurulda bu yönergeyi de genel kurulun takdirlerine sunacağız ve orada seçimler de gerçekleştirilecek. Bu sürecin sonunda çok daha etkin ve etkili hizmet görecek bir Kent Konseyi'ni Trabzon'da hep beraber oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu güzel binanın hayırlı olmasını diliyor, siz değerli paydaşlarımıza değerli katkınız için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİLER

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hasan Karal, davetlilerle birlikte açılış kurdelesini keserek binayı hizmete açtılar. Açılışın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Kent için yapılan projelerde istişareye ve ortak akla verdiği önem için Başkan Zorluoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

TARİH : 05. 07. 2021

Trabzon Kent Konseyi Binasına Kavuştu

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, Kent Konseyi, Trabzon, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Trabzon Kent Konseyi Binasına Kavuştu - Son Dakika


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