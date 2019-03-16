Son Dakika Haberleri: Trabzon Klasik Minibüsü 2'inci Kata Çıkardı

Trabzon Klasik Minibüsü 2'inci Kata Çıkardı

34 dakika önce

Klasik minibüsü 2'inci kata çıkardıTrabzon'un Araklı ilçesinde Fatih Alemdar, satın aldığı halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen 1972 model minibüsü, kafeteryaya dönüştüreceği binanın 2'inci katına çıkardı.

Klasik minibüsü 2'inci kata çıkardı

Trabzon'un Araklı ilçesinde Fatih Alemdar, satın aldığı halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen 1972 model minibüsü, kafeteryaya dönüştüreceği binanın 2'inci katına çıkardı.

Araklı ilçesinde kafetarya açmak isteyen Fatih Alemdar, sıra dışı bir mekan oluşturmak için çalışma başlattı. Halk arasında 'Vosvos' olarak bilinen 1972 model minibüs satın alan Alemdar, minibüsü vinç yardımıyla binanın 2'inci katına yerleştirdi. Kafetaryanın iç düzenlemesi tamamlandığında, müşteriler, minibüste oturabilecek. Binanın dışından minibüsü görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

10 yıl önce minibüsü satın aldığını anlatan Fatih Alemdar, Kafeterya açmayı düşünüyorum. Kına gecesi, küçük toplantılar da yapılabilecek. Karaoke odamız olacak. Çok amaçlı mütevazi bir yer planlıyoruz. 150 metre kare civarında bir salonumuz var. Minibüsüde buraya çıkardık. Ekonomik şartlar ne zaman el verirse o zaman kafeteryayı tamamlayacağız. Minibüsü orada görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Bize soruyorlar, bizde anlatıyoruzö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:05 Kaynak: DHA

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