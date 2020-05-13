TRABZON 'KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRABİLİR' - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRABZON 'KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRABİLİR' - Son Dakika

TRABZON 'KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRABİLİR'

7 saat önce

KORONAVİRÜS salgınının sürdüğünü belirten uzmanlar, yaz mevsiminde sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılacak klima ve vantilatörlerin virüsün yayılmasını hızlandırabileceği uyarılarında bulunuyor.

KORONAVİRÜS salgınının sürdüğünü belirten uzmanlar, yaz mevsiminde sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılacak klima ve vantilatörlerin virüsün yayılmasını hızlandırabileceği uyarılarında bulunuyor.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, klima ve vantilatörlerin koronavirüsün yayılımını hızlandıracağı için kullanılmaması gerektiğini söyledi. Klimaların ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığına dikkat çeken Aydın, özellikle toplu taşıma araçlar ve kapalı mekanlarda bulunacak kişilerin tedbiri elden bırakmamasını istedi. Aydın, "Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte normalleşme sürecine girdik. Yaşam şeklimizi buna uygun şekilde düzenlememiz gerekiyor. Salgının yeniden alevlenmemesi için kapalı mekan, araç ve evlerde kullanılan havalandırma ile soğutma sistemlerinin de buna uygun hale getirilmesi gerekir. Ev, işyeri, alışveriş merkezi, otomobil gibi pek çok yerde klima bulunuyor. Bunlar aynı havayı soğutarak yeniden mekan içerisine dağıtıyor. Bu sosyal mesafeyi de bozucu, havayı da türbülans yapar şekilde oda ve mekan içinde dolaştıracağından, bulaşın artma ihtimaline sebep olacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden klima kullanımına aslında müsaade etmemekte yarar varö dedi.

'VANTİLATÖR SOSYAL MESAFEYİ KISALTIYOR'

Hastanelerde kullanılan hijyenik klima sistemlerinin havayı 3 ayrı filtreden geçirerek mekana verdiği ve kirli havayı da zemin seviyesinden emerek atmosfere saldığı için güvenli olduğunu kaydeden Aydın, 'Ev, otomobil ve mekan soğutmaya yönelik klimalar dışardan hava almaz, mevcut havayı emer, soğutma ünitesinden geçirip soğutur ve tekrar aynı odaya verir. Hava alınıp atılmadığı için havada dolaşan mikroorganizmalar mekanda bulunan insanlar arasında sosyal mesafeyi daraltan bir etki ediyor. O nedenle kullanılmaması gerekiyor. Vantilatör ve benzeri cihazların da aynı şekilde sosyal mesafeyi kısaltacağı için mikroorganizmaları birbirine bulaştırabileceği için onların da böyle mekanlarda kullanılamaması gerekiyorö diye konuştu.

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI RİSK TAŞIYOR'

Otobüs, dolmuş, taksi gibi toplu taşıma araçlarındaki klima sistemlerinin de koronavirüsü dağıtabileceğine dikkat çeken Aydın, "Birbirini tanımayan, farklı yerlerden farklı amaçlarla bir yerden bir yere gitmek isteyen insanları nkulandığı bir araç tipi toplu taşıma araçları. Dolmuşlar da bunlardan biridir ve risk devam etmektedir. Dolmuşa az sayıda insan binmesiyle çok sayıda insan binmesi arasındaki farkı ortadan kaldırmış oluyoruz. Çünkü hava hareketini artırıyoruz. Bunun gibi hava hareketlerini düzenleyen cihazların kullanmasına bir süre daha ihtiyaç duyulmayacak şekilde bir yaşam biçimi, yeni bir normal oluşturmamız gerekiyorö şeklinde anlattı.

'KLİMA YAZIN MECBUREN ÇALIŞACAK'

Vatandaşlarda klimanın yaz aylarında mecburen çalışacağını söyledi. Koronavirüsün bulaşma riskine karşı klima kullanılan mekanlarda kişilerin kendini güvende hissedemeyeceğini söyleyen Mustafa Aydın, 'Hava akımı var ve kirli, mikroplu havayı verebilir. Oradan da mikrop alırız ama klima yazın sıcak havalarda mecburen çalışacak. Ona vatandaşın yapacak birşeyi yokö dedi.

Şuayip Akyol da "Doktorlar klimadan bulaşıyor diyorsa kendimi güvende hissetmem. Girmem öyle yerlere. Doktorlar ne diyorsa doğru diyor. Bunun araştırmalarını onlar yapıyor. Bize de onların söylediğine uymamız lazımö şeklinde konuştu.

TRABZON 'KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRABİLİR'

Koronavirüs, Trabzon, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 08:56 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Çağla Şıkel, yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı         
15:47
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu         
15:45
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı         
15:35
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu         
15:14
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı         
15:04
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı         
15:02
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı kusursuz fiziği ile genç kızlara taş çıkartıyor         
15:02
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı         
15:01
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi         
14:57
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı         
14:54
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz         
14:24
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak         
14:21
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti         
14:17
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız 13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız         
14:16
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu         
14:04
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu         
13:53
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı         
13:36
Oyuncu Emre Kınay'dan Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum         
13:32
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı         
13:29
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi         
13:15
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi         
13:11
Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor Uzayın derinliklerinde milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor         
12:44
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu 4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu         
12:42
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı         
12:35
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti         
12:31
Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir yöneticinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
12:27
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti         
12:21
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak         
12:18
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek         
12:16
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 16:02:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TRABZON 'KLİMA VE VANTİLATÖRLER KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI HIZLANDIRABİLİR' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]