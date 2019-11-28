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Trabzon 'kobani' olaylarına karışan pkkkck üyesi trabzon'da tutuklandı

6 saat önce

'Kobani' olaylarına karışan PKKKCK üyesi Trabzon'da tutuklandıTrabzon'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te Kobani'ye destek eylemlerine karıştığı iddiasıyla yakalanan PKKKCK üyesi İ.Ö., tutuklandı.

'Kobani' olaylarına karışan PKKKCK üyesi Trabzon'da tutuklandı

Trabzon'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te Kobani'ye destek eylemlerine karıştığı iddiasıyla yakalanan PKKKCK üyesi İ.Ö., tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 7-8 Ekim 2014 tarihlerinde 'Kobani' olayları olarak bilinen eylemlerde, Patnos ilçe belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı suçlamasıyla aranan terör örgütü PKKKCK mensubu İ.Ö.'nün Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda İ.Ö., yakalanarak, gözaltına alındı. İ.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon 'kobani' olaylarına karışan pkkkck üyesi trabzon'da tutuklandı

Trabzon, Kobani, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:11 Kaynak: DHA
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