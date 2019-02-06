Trabzon Kokpit Camı Çatlayan Uçak, Trabzon'a Acil İniş Yaptı-Aktuel
1 saat önce
Trabzon Kokpit camı çatlayan uçak, Trabzon'a acil iniş yaptı-AKTUEL(Tür: Yurt)
Trabzon Kokpit camı çatlayan uçak, Trabzon'a acil iniş yaptı-AKTUEL
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:00 Kaynak: DHA
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