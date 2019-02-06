Son Dakika Haberleri: Trabzon Kokpit Camı Çatlayan Uçak, Trabzon'a Acil İniş Yaptı-Aktuel

Trabzon Kokpit Camı Çatlayan Uçak, Trabzon'a Acil İniş Yaptı-Aktuel

1 saat önce

Trabzon Kokpit camı çatlayan uçak, Trabzon'a acil iniş yaptı-AKTUEL(Tür: Yurt)

Trabzon Kokpit camı çatlayan uçak, Trabzon'a acil iniş yaptı-AKTUEL

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:00 Kaynak: DHA

Trabzon, Güncel
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