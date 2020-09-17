TRABZON Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika

TRABZON Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı

Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldıTRABZON'da hayvanseverlerin beslediği 'Çakır' adlı sokak köpeğinin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı.

Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı

TRABZON'da hayvanseverlerin beslediği 'Çakır' adlı sokak köpeğinin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı. Olayın cinsel saldırı olduğunu iddia eden hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Ortahisar ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsü içerisinde hayvanseverler ve öğrenciler tarafından beslenen 'Çakır' adlı sokak köpeği enfeksiyon belirtileri üzerine veterinere götürüldü. Ultrason filmi çekilen köpeğin vajinasında yabancı bir cisim olduğu fark edildi. Ameliyatla çıkarılan cismin 12 santimetrelik el feneri olduğu belirlendi. Köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nce (TRAHAYKO) gönüllülerince korumaya alındı. Olayın cinsel saldırı olduğunu iddia eden hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Veteriner Elif Duman Çabakçor, köpeğin akıntı ve topallama şikayetiyle kendisine getirildiğini, kan tahlili ve ultrasonla görüntüleme yaptıktan sonra elle muayene yapıldığını söyledi. Çabakçor, "Elle muayene sırasında beklediğimin çok dışında sert bir cisimle karşılaştım. Çıkarmaya çalıştım fakat mümkün olmadı. Boyutunu bilemediğimiz için ameliyata aldım. 12 santimetre büyüklüğünde bir el feneriyle karşılaştık. Hayvanın genel durumu şu an iyi. Köpeği besleyenlerin söylediğine göre 1 yıldır bu hayvanın şikayetleri varmış" dedi.

'HAYVANA YAPAN İNSANA DA YAPABİLİR'

Köpeği besleyen KTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Kuloğlu da "Veteriner, cismi, eliyle çıkaramadığı için köpeği ameliyat etmeye karar verdi. Ameliyattan sonra köpeğin vajinasında fener olduğunu söyledi. Hepimiz çok şaşırdık, üzüldük. Olayın gerçek durumunu anlayınca 'Dünyada sadece hayvanlar ve bitkiler yaşasa, biz insanlar tamamen yok olsak' diye düşündüm. Çakır'ın maruz kaldığı muamele çok kötü. Bunu hayvana yapan birisi, insana da bütün canlılara da yapabilir. Olayın kampüste olup olmadığını bilmiyoruz ama sonuçta bunu bir insan yaptı, bu kişi içimizde. Resmi yollardan ne yapılabiliyorsa ne gerekiyorsa onu yapalım istedik ve şikayet ettik" diye konuştu.

'IZDIRAP ÇEKTİK'

KTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Asaoğlu ise şoke olduklarını söyleyerek, "Beklemiyorduk, akla gelecek bir şey değil. Çok kötü ve üzücü bir şey. Anlatmakta çok zorlanıyorum. Onu izlerken, ameliyatı sonuçlanırken çok ızdırap çektik. Şimdi durumu iyi. Hayvana bunu yapan uygun bir pozisyon bulursa insanlara da benzer şeyler yapabilir" dedi.

'ARTIK HAPİS CEZASI VERMELİ'

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, üniversite içinde çok sayıda köpeğin yaşadığını ve eğitim yuvası olan bir yerde bu tür bir şiddetin yaşanması karşısında üzüldüğünü söyledi. Kurban, "Güvenli bir ortam olduğu için içimiz rahattı ancak şoke olduk. Orada kamera sayılarının ve gece güvenliğinin artırılmasını istiyoruz. Bunun gibi diğer köpeklerimiz de tehdit altında. Artık tecavüz ve bu tür vahşet olaylarına karşılık hapis cezası verilmeli" ifadelerini kullandı.

TRABZON Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortahisar, Saldırı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi Hollanda Futbol Federasyonu, Emmen takımının cinsel ilişki oyuncağı üreten bir firmayla sponsorluk anlaşması yapmasına izin vermedi Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde sahne alıyor! İşte temsilcimizin ilk 11'i Galatasaray, Avrupa Ligi'nde sahne alıyor! İşte temsilcimizin ilk 11'i         
17:55
AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar         
16:56
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti         
15:38
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi         
15:11
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı         
15:09
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı         
09:40
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 18:11:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TRABZON Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei