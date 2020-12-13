TRABZON Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika

TRABZON Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı

13.12.2020 01:28
TRABZON Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı, System.String[]

Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldıTRABZON'da hayvanseverlerin beslediği 'Çakır' adlı sokak köpeğinin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı.

Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı

TRABZON'da hayvanseverlerin beslediği 'Çakır' adlı sokak köpeğinin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı. Olayın cinsel saldırı olduğunu iddia eden hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Ortahisar ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsü içerisinde hayvanseverler ve öğrenciler tarafından beslenen 'Çakır' adlı sokak köpeği enfeksiyon belirtileri üzerine veterinere götürüldü. Ultrason filmi çekilen köpeğin vajinasında yabancı bir cisim olduğu fark edildi. Ameliyatla çıkarılan cismin 12 santimetrelik el feneri olduğu belirlendi. Köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nce (TRAHAYKO) gönüllülerince korumaya alındı. Olayın cinsel saldırı olduğunu iddia eden hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Veteriner Elif Duman Çabakçor, köpeğin akıntı ve topallama şikayetiyle kendisine getirildiğini, kan tahlili ve ultrasonla görüntüleme yaptıktan sonra elle muayene yapıldığını söyledi. Çabakçor, "Elle muayene sırasında beklediğimin çok dışında sert bir cisimle karşılaştım. Çıkarmaya çalıştım fakat mümkün olmadı. Boyutunu bilemediğimiz için ameliyata aldım. 12 santimetre büyüklüğünde bir el feneriyle karşılaştık. Hayvanın genel durumu şu an iyi. Köpeği besleyenlerin söylediğine göre 1 yıldır bu hayvanın şikayetleri varmış" dedi.

'HAYVANA YAPAN İNSANA DA YAPABİLİR'

Köpeği besleyen KTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Kuloğlu da "Veteriner, cismi, eliyle çıkaramadığı için köpeği ameliyat etmeye karar verdi. Ameliyattan sonra köpeğin vajinasında fener olduğunu söyledi. Hepimiz çok şaşırdık, üzüldük. Olayın gerçek durumunu anlayınca 'Dünyada sadece hayvanlar ve bitkiler yaşasa, biz insanlar tamamen yok olsak' diye düşündüm. Çakır'ın maruz kaldığı muamele çok kötü. Bunu hayvana yapan birisi, insana da bütün canlılara da yapabilir. Olayın kampüste olup olmadığını bilmiyoruz ama sonuçta bunu bir insan yaptı, bu kişi içimizde. Resmi yollardan ne yapılabiliyorsa ne gerekiyorsa onu yapalım istedik ve şikayet ettik" diye konuştu.

'IZDIRAP ÇEKTİK'

KTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Asaoğlu ise şoke olduklarını söyleyerek, "Beklemiyorduk, akla gelecek bir şey değil. Çok kötü ve üzücü bir şey. Anlatmakta çok zorlanıyorum. Onu izlerken, ameliyatı sonuçlanırken çok ızdırap çektik. Şimdi durumu iyi. Hayvana bunu yapan uygun bir pozisyon bulursa insanlara da benzer şeyler yapabilir" dedi.

'ARTIK HAPİS CEZASI VERMELİ'

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, üniversite içinde çok sayıda köpeğin yaşadığını ve eğitim yuvası olan bir yerde bu tür bir şiddetin yaşanması karşısında üzüldüğünü söyledi. Kurban, "Güvenli bir ortam olduğu için içimiz rahattı ancak şoke olduk. Orada kamera sayılarının ve gece güvenliğinin artırılmasını istiyoruz. Bunun gibi diğer köpeklerimiz de tehdit altında. Artık tecavüz ve bu tür vahşet olaylarına karşılık hapis cezası verilmeli" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortahisar, Saldırı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Köpeğin vajinasındaki el feneri ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika


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