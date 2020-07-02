TRABZON Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

TRABZON Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyorTRABZON'un Of ilçesinde evinin yakınında biri pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan Huriye Kaya (57) ağır yaralandı.

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor

Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu

TRABZON'un Of ilçesinde evinin yakınında biri pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan Huriye Kaya (57) ağır yaralandı. Sol kolu dirseğinden kesilen ve hayati tehlikesi süren Kaya'nın kızı Derya Günal, Mücadele etti, ölmedi ama şuanda yoğun bakımda uyutuluyor. Cihazlarla solunumu sağlanıyor. Bana dönmesini bekliyorum. Kolunu dirsekten iki parmak aşağıdan kestiler. Makineden çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Doktorlar, 'beklemekten başka yapacak bir şey yok' dediler. Biz de bekliyoruz" dedi.

Olay, 11 Haziran'da, Of'un Aşağı Kışlacık Mahallesinde meydana geldi. Tekirdağ'dan memleketine çay hasadı için gelen Huriye Kaya, evinin yakınında biri pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerle uzun süre mücadele eden kadın, çığlık sesleri üzerine koşarak gelen çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen kadın tedavi altına alındı. Sol kolu parçalanan ve vücudunda yaralar bulunan kadın 7 kez ameliyata alındı. Sol kolu dirseğinden kesilen Kaya, hastanede tedavi altında tutuluyor. Geçen yılda köpeklerin saldırdığı kadın son anda kurtarılmıştı.

'ANNEM 20 DAKİKA KÖPEKLERLE MÜCADELE ETMİŞ'

Huriye Kaya'nın kızı Derya Günal (33), annesine sahipli fakat başı boş bırakılmış 3 köpeğin saldırdığını belirterek "Bu üç köpek iki farklı kişiye ait. Annemin bize anlattığı kurt köpekleri sırtından saldırıp kendini yere yıkmışlar. Pitbull kolunu kapmış. Hem onla mücadele ederken hem de arkasındaki köpeklerle mücadele etmeye çalışmış. Bütün kıyafetlerini parçalamışlar. Pitbulldan kolunu kurtarmaya çalışırken bağırmış ama sesini kimse duymamış. 20 dakika kadar mücadele sürmüş. En son annemin aklına köpeğin tasmasını sıkmak gelmiş. Onu sıkınca köpek biraz nefessiz kalınca ağzını gevşetmek zorunda kaldı. O şekilde beklemiş. Başka bir yerinden ısırır diye bırakmaktan da korkmuş. Daha sonra bir vatandaş yoldan geçerken annemi gördü ama yanında köpekler olan bir kadını görünce adam korkmuş. Sonra köpek sahiplerini ve mahalle halkını uyandırmış. Köpeğin sahibi olan kişi annemin üzerine bir çarşaf getirmiş ve çubukla pitbullu uzaklaştırmak için davranınca köpek korkup kaçmış. Sonrasında üzerini yıkamışlar, ambulans çağırmışlar" diye konuştu.

'ANNEMİN BANA DÖNMESİNİ BEKLİYORUM'

Köpek sahiplerinin gereken cezayı almasını isteyen Günal, 'Cezaların daha caydırıcı olması gerek. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Orada bir çocuk olsa ölebilirdi. Doktorlar annem için 'kurtulması mucize' diyorlar. Kalbinde stent var, kalp damarı tıkalı, kan sulandırıcı kullanıyor, kolu, bütün damarları parçalanmış ve yardımın gelmesi 1 saati bulmuş. Mücadele etti, ölmedi ama şuanda yoğun bakımda uyutuluyor. Cihazlarla solunumu sağlanıyor. Bana dönmesini bekliyorum. Kolunu dirsekten iki parmak aşağıdan kestiler. Makineden çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Doktorlar, 'beklemekten başka yapacak bir şey yok' dediler. Biz de bekliyoruz" dedi.

'BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKASININ YANMASIN'

Tehlikeli ırk köpek besleyenlere de çağrıda bulunan Günal, 'Bunlar cinayet işleyen hayvanlar. Bu bir kaza değil. Ben bunu asla kaza olarak kabul etmiyorum. Böyle vahşi hayvanlara gerek yok. Köylerde, mahallelerde, çocukların olduğu yerlerde hiç gerek yok. Bu ülkemizde yasaklanmış, bunu bilmeme şansları da yok. Lütfen yapmasınlar. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'

Huriye Kaya'nın eşi Nihat Kaya da "Olay günü ben Tekirdağ'daydım. Haberi alır almaz Trabzon'a geldim. Eşimi öyle görünce dünyam karardı. Bütün insanlık adına bu insanların en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Pitbull, Trabzon, Huriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Son Dakika

17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
13:17
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
13:03
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
12:53
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
11:14
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
20:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TRABZON Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]