TRABZON KÖPRÜBAŞI'NDA FINDIK BAHÇESİNDE HEYELAN - Son Dakika
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TRABZON KÖPRÜBAŞI'NDA FINDIK BAHÇESİNDE HEYELAN

23.03.2022 16:29

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde, karın erimesiyle meydana gelen heyelanda, fındık bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde, karın erimesiyle meydana gelen heyelanda, fındık bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Beşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışından dolayı toprağın yumuşamasıyla oluşan heyelanda, 2'şer katlı ve bitişik halde olan Salih Suver'e ait evlerin yanında yer alan fındık bahçesindeki istinat duvarının bir kısmı çöktü. Heyelanla, evlere yakın çevre zeminde çatlaklar oluşurken, fındık ağaçları da hasar gördü.

TRABZON KÖPRÜBAŞI'NDA FINDIK BAHÇESİNDE HEYELAN
TRABZON KÖPRÜBAŞI'NDA FINDIK BAHÇESİNDE HEYELAN
TRABZON KÖPRÜBAŞI'NDA FINDIK BAHÇESİNDE HEYELAN

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Beşköy, Fındık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON KÖPRÜBAŞI'NDA FINDIK BAHÇESİNDE HEYELAN - Son Dakika


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