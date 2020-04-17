TRABZON Koronavirüsü yenen doktor, horonla taburcu edildi - Son Dakika

Koronavirüsü yenen doktor, horonla taburcu edildi

TRABZON'da Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Selin Ünal, 14 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Doktor Ünal, horon ve alkışlarla taburcu edildi.

Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Servis'te görevli doktor Selin Ünal, rahatsızlanınca yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Astım hastası olan ve hastaneye yatırılan Ünal, 14 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Meslektaşları tarafından alkışlanan Ünal, kemeçe müziği ve horon eşliğinde taburcu edildi.

'BİR HAFTA SONRA GÖREVİME BAŞLAYACAĞIM'

Yaşadığı süreci anlatan Ünal, 'Nefes darlığı şikayetim oldu ve test yaptırmak istedim. Ateş ve öksürük gibi bir şikayetim olmadı. 7 gün tedavi oldum daha sonra takip için görev yaptığım hastanede gözetimde kaldım. Bu süre zarfında meslektaşlarımız hep yanımdaydı, gerçekten sıkıntılı bir süreç. Bu nedenle herkesin evinde kalması gerekiyor. Aslında çok şikayetim olmadan bu süreci geçirdim. Taburcu oldum ve bu 14 gün içinde plazma da vermek istiyorum. Bir hafta sonra görevime başlayacağımö dedi.