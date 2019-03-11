Son Dakika Haberleri: Trabzon Koruma Altındaki Vaşak Silahla Öldürüldü

Trabzon Koruma Altındaki Vaşak Silahla Öldürüldü

37 dakika önce

Koruma altındaki vaşak silahla öldürüldüTrabzon'un Tonya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.

Trabzon Koruma Altındaki Vaşak Silahla Öldürüldü, System.String[]
Koruma altındaki vaşak silahla öldürüldü

Trabzon'un Tonya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.

İlçenin, Kalınçam Mahallesi, Keçi Gölü semtinde dere üzerinde yer alan taşkın koruma duvarının üstünde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan vaşağı fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Bulunduğu yerden alınan vaşak, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Koruma altındaki hayvanı öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için bölgede çalışma başlatıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:01 Kaynak: DHA

Tonya, Trabzon, Güncel
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