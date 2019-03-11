Trabzon Koruma Altındaki Vaşak Silahla Öldürüldü

Koruma altındaki vaşak silahla öldürüldüTrabzon'un Tonya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.

Koruma altındaki vaşak silahla öldürüldü



Trabzon'un Tonya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.



İlçenin, Kalınçam Mahallesi, Keçi Gölü semtinde dere üzerinde yer alan taşkın koruma duvarının üstünde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan vaşağı fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Bulunduğu yerden alınan vaşak, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Koruma altındaki hayvanı öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için bölgede çalışma başlatıldığı belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sen Anlat Karadeniz'de Beklenmeyen Ayrılık! Kilit İsim Vedat, Apar Topar Öldürüldü

İcradan Satılık 4 Yıldızlı Otel

Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler

Üvey Annesini Öldürüp Başını Kapıya Asan Katil Zanlısı, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı