Trabzon Koruma Kurulu Çocuk Destek Birimi kuruldu - Son Dakika

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı bünyesinde Çocuk Destek Birimi oluşturuldu.

Suça sürüklenen çocukların desteklenebileceği ve yönlendirilebileceği, ihtiyaçlarına yönelik daha hızlı ve etkili, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan Çocuk Destek Birimi'nin ilk toplantısında konuşan Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer Gün, çocukların toplumun özel ve hassas şekilde korunması gereken kesimini oluşturduğunu vurguladı.

Çocukların, toplumun gelecek kuşakları, umudu ve güç kaynağı, güçlü ve mutlu yarınları olduğunu aktaran Gün, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda çocukların gelişimlerine gereken önem ve değer verilmelidir. Çocukların doğal güçsüzlükleri nedeniyle hukuk kuralları ile korunmaları onların gelişimlerinin daha sağlıklı olması bakımından önemlidir. Bu surette çocuk haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuk kapsamındaki düzenlemeler, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, ahlaki ve sosyal bakımdan gelişimlerini güvence altına almaktadır. Söz konusu bu düzenlemeler, çocukların onurunu ve saygınlığını koruması bakımından toplumun yararını da yakından ilgilendirmektedir."

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez de çocuk üzerinde değil ama çocuğu o hale getiren çevre üzerinden çözüm üretmek gerektiğini, dolayısıyla çocuklarla ilgili alt komisyon kurulması talebinde bulunduklarını belirterek, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'in onayıyla Çocuk Destek Birimi'nin oluşturulduğunu aktardı.

Suiçmez, komisyon sayesinde çocuklar için daha hızlı ve etkili işler yapılacağına inandığını belirtti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü psikoloğu Sedanur Yalçın tarafından Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde dosyası bulunan çocuklarla ilgili sunum yapılan toplantıda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin ilgili kurumlarla gerekli çalışmaların başlatılması kararı alındı.