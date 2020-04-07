TRABZON KULLANILIP ATILAN MASKE VE ELDİVENLER TEHLİKE SAÇIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRABZON KULLANILIP ATILAN MASKE VE ELDİVENLER TEHLİKE SAÇIYOR - Son Dakika

TRABZON KULLANILIP ATILAN MASKE VE ELDİVENLER TEHLİKE SAÇIYOR

6 saat önce

TÜRKİYE'de görülen koronavirüs (covid-19) salgınının ardından uzmanlar, kullanımı artan maske ve eldivenlerin gelişigüzel çevreye ve çöp kutularına atılmasının sağlık açısından risk oluşturduğunu belirtti.

TÜRKİYE'de görülen koronavirüs (covid-19) salgınının ardından uzmanlar, kullanımı artan maske ve eldivenlerin gelişigüzel çevreye ve çöp kutularına atılmasının sağlık açısından risk oluşturduğunu belirtti. Uzmanlar, koronavirüsün yayılma riski bulunan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların dezenfekte edilerek, evsel atığa dönüştürülüp toplanması gerektiğini vurguladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen virüsün ardından kullanımı artan maske ve eldivenlerin gelişi güzel çevreye ve çöp bidonlarına atılmaya başlandı. Hızlı bulaşan ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan koronavirüsten korunma yollarından biri olarak kullanılan eldiven ve maskeler, tıbbi atık olma riski taşıyor. Uzmanlar, koronavirüsün yayılma riski bulunan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların dezenfekte edilerek, evsel atığa dönüştürülüp toplanması çağrısında bulunuyor.

'BİYOLOJİK TEHLİKELER KARŞIMIZA ÇIKABİLİR'

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, enfekte olduğu için zararlı hale dönüşen tüm atıkların tıbbi atık olduğunu ve çeşitli kurumlarca özel yollarla yok edildiğini söyledi. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların kendini korumak için eldiven ve maske kullanmaya başladığını, ancak nasıl imha edeceklerini bilmediğine dikkat çeken Faruk Aydın, "Toplumun tamamı bu malzemeleri kullanınca başka biyolojik tehlikeler de karşımıza çıkabilir ve kullandıkları bu malzemeleri evsel atıklara veya çevreye attıkları zaman başka riskler oluşabilir" dedi.

İnsanların bu atıklarını ayrı bir poşette toplayıp tıbbi atık merkezlerine ulaştırmaları gerektiğini vurgulayan Aydın, "Aksi halde bunları evsel atıklara, caddeye, sokağa, kıra, bahçeye atarlarsa koronavirüs ve diğer başka alanlarla ilgili riskleri oluşturabilir. Bu önemli bir konudur ve ülke olarak bunun önlenmesine yönelik bir organizasyona ihtiyaç var. Koronavirüs farklı maddeler üzerinde değişik sürelerde yaşayabiliyor ve temas edenlere bulaşma tehlikesi var. Eğer balgam gibi bir hücre içindeyse yaşama süresi biraz daha uzayacaktır. Bu çöpleri evsel atığa atıp bu evsel atıklarla muhatap olan başka insanlara o süre içinde teması olur ve enfeksiyon oluşturacak kadar mikroorganizma almasına neden olursa bulaştırıcılığı devam eder. Evsel atığa atılıp 8- 10 saat sonra başka birine bulaşıp enfeksiyon oluşturma şansı düşük ama bu süreyi kim kontrol edecek? Bu süreyi kontrolde tutmak için onları ayrı bir atıkta ve tıbbi atık yöntemiyle imha etmenin daha doğru bir hareket olacağını öngörüyorum" diye konuştu.

'UYGUN ŞEKİLDE YOK EDİLMELERİ SAĞLANMALI'

Maske gibi tıbbi atıkların hastanelerde uygulanan prosedürlere göre yok edildiğini anlatan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun ise, "Toplumda bugüne kadar bu kadar yaygın bir maske kullanımı olmadığı için bununla ilgili bir prosedür yok. Bu malzemelerin insanların ulaşabileceği yerlere atılmamalı. Belediyelerin temizlik ekiplerinin toplum sağlığını korumak için önemli görevi var. Bu personelleri eğiterek koruyucu kıyafet temin edilmesi ve bunları uygun şekilde yok edilmesinin sağlanması gerekiyor" dedi.

'YÜZDE 1'LİK ÇAMAŞIR SUYUNDA BEKLETİP ÇÖPE ATIN'

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri de koronavirüsten korunmak için kullanılan eldiven ve maskeler ile koronavirüs hastalarının kullandığı peçetelerin tehlike arz ettiğini ve evde oluşan tıbbi atıkların uygun şekilde toplanmasında halka önemli iş düştüğünü belirtti. Kullanılan eldiven ve maskelerin iki kere poşetlenerek toplanması gerektiğini söyleyen Sivri, şöyle konuştu:

"Bunları evsel atığa dönüştürüp zararsız hale getirme yöntemi var. Halkımızın şu an yapabileceği şey, tıbbi atıkları güvenli çöp poşetlerine koymak ve yüzde 1 oranında çamaşır suyunda bekletip o şekilde çöpe atmak. Bir litre suya bir yemek kaşığı çamaşır suyu koyduklarında yaklaşık yüzde 1'lik oluyor."

TRABZON KULLANILIP ATILAN MASKE VE ELDİVENLER TEHLİKE SAÇIYOR

Koronavirüs, Türkiye, Trabzon, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:23 Kaynak: DHA

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