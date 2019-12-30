Trabzon Kültür Turizm ve El Sanatları Tanıtım Tırı Alaplı'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Kültür Turizm ve El Sanatları Tanıtım Tırı Alaplı'da - Son Dakika

Trabzon Kültür Turizm ve El Sanatları Tanıtım Tırı Alaplı'da

6 saat önce

Trabzon ürünlerini Türkiye geneline tanıtmak için yola çıkan Trabzon Kültür Turizm ve El Sanatları Tanıtım tırı Alaplı'ya geldi.

Trabzon Kültür Turizm ve El Sanatları Tanıtım Tırı Alaplı'da, System.String[]

Trabzon ürünlerini Türkiye geneline tanıtmak için yola çıkan Trabzon Kültür Turizm ve El Sanatları Tanıtım tırı Alaplı'ya geldi.


Trabzon ürünlerini Türkiye geneline tanıtmak için yola çıkan Trabzon Kültür Turizm ve El Sanatları Tanıtım tırı Alaplı otoparkta halkın hizmetine sunuldu. Otopark içinde stant açan Trabzon yöresel lezzetler tırında Trabzon'un meşhur ürünlerinden tereyağı, Trabzon'un ünlü tulum peyniri, kuymaklı peynir, kaşar, bal çeşitleri, çay, fındık, Trabzon peyniri, kemençe ve kurbanlık sürmene bıçağına kadar bütün yöresel ürünler bulunuyor.


"Trabzon'da üretilen doğal ürünler bulunuyor"


Trabzon Kültür ve Turizm Değerleri Tanıtım tırı sorumlusu Hüseyin Taşçı, amaçlarının Trabzon ürünlerinin bütün Türkiye geneline tanıtılması olduğunu söyleyerek, "Trabzon kurabiyesi, tereyağı, Trabzon'un yöresel peynir çeşitleri, bal, fındık sürmene bıçağı, kemençe gibi Trabzon'a ait bütün yöresel ürünleri bu TIR'da bulabilirsiniz. Zonguldak Alaplı Otoparkında açtığımız Yöresel ürünler tırı standımıza tüm Alaplı ve Zonguldak'lı vatandaşlarımızı bekliyoruz. Amacımız Trabzon ürünlerini Türkiye geneline tanıtmak. Şimdiden ilginiz için tüm Alaplı halkına teşekkür ediyorum" sözleri dikkat çekti. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:18 Kaynak: İHA
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