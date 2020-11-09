Trabzon Kültür ve Değerlerini Tanıtım Tırı Beypazarı'nda - Son Dakika

Trabzon ürünlerini ülke genelinde tanıtmak için yola çıkan "Trabzon Kültür ve Değerlerini Tanıtım Tırı", Beypazarı'na geldi.

Tır sorumlusu Kutluhan Aksoy, tanıtım tırının 7 yıldır Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki il ve ilçelerde tanıtımda bulunduğunu söyledi.

Bugün de başkentin tarihi ve turistik ilçesine gelen tanıtım tırının, 15 Kasım'a kadar Beypazarı ilçesinde tanıtımda bulunacağını belirten Aksoy, "Gerçekten çok faydalı olduğunu gördük. Tanıtım tırımızda, Trabzon yöremize ait ne ararsanız var. Bu tanıtımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Trabzon tanıtım tırını gezen Hasan Yıldız, Trabzon'un tırla Beypazarı'na taşındığını ifade etti.

Tırda, Trabzon'un tarihi mekanları ve yaylaları ile yöresel ürünleri tanıtılıyor.