Son Dakika Haberleri: Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ayvazoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ayvazoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ayvazoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ayvazoğlu, AA'nın

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ayvazoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" oy veren Ayvazoğlu, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların hepsini çok beğendiğini vurgulayan Ayvazoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı hakikaten yaşama, spora, hayata ve kültüre dair yaptığı çekimlerle bizi hem bilgilendiriyor hem de geçmişe dair geleceğe bir hatıra bırakmış oluyor. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu bu kıymetli çalışmayı çok değerli buluyorum ve çalışan arkadaşlara başarılar diliyorum."

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı
İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:51:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ayvazoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]