Trabzon kültürüne katkıda bulunanlara teşekkür belgesi - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, odaya ve Trabzon kültürüne yaptıkları katkılar dolayısıyla üç kişiye teşekkür belgesi takdim etti.

Hacısalihoğlu, TTSO bünyesinde oluşturulan kütüphaneye kitap bağışında bulunan Coşkun Kulaksızoğlu'na, TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ne tarihi eser bağışlayan Süleyman Ateş'e ve oda binasına asılmak üzere dev boyutlu Türk bayrağı yaptıran Abdullah Özer'e, düzenlenen törende teşekkür belgelerini verdi.

Katkıları dolayısıyla Kulaksızoğlu, Ateş ve Özer'e teşekkür eden Hacısalihoğlu, "4 bin yıllık tarihiyle övündüğümüz Trabzon'un kültürünü ve tarihini koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu nedenle TTSO bünyesinde bir müze ve kütüphane kurarak önemli eserleri korumayı amaçladık." dedi.