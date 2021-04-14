Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Yazıcı'dan Ticaret Bakanı Pekcan'a teşekkür - Son Dakika

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, perakende kuyum ticaretini düzenleyen yönetmelik için teşekkür etti.

Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Pekcan ile yapmış oldukları istişareler sonucunda kuyumcu esnafına disiplin getiren yönetmeliğe kavuştuklarını belirtti.

Yeni düzenlemeyle birlikte kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılacağını ifade eden Yazıcı, "Düzenleme, kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini beraberinde getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31 Aralık tarihine kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, kuyumcu esnafının, yetki belgelerini en kısa zamanda almaları gerektiğini belirtti.