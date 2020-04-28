Trabzon Limanı "Fatih" sondaj gemisini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Limanı 'Fatih' sondaj gemisini bekliyor - Son Dakika

Trabzon Limanı "Fatih" sondaj gemisini bekliyor

6 saat önce

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Haydarpaşa Limanı'na yanaşan "Fatih" sondaj gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerini Trabzon Limanı üzerinden gerçekleştirecek.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Haydarpaşa Limanı'na yanaşan "Fatih" sondaj gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerini Trabzon Limanı üzerinden gerçekleştirecek.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih"in Karadeniz'deki faaliyetleri için Trabzon Limanı olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce "Fatih" sondaj gemisinin Karadeniz'e açılmasıyla ilgili görüşmelere başladıklarını anlatan Ermiş, geminin boğazlardan geçebilmesi için üzerindeki kulenin sökülmesi gerektiğini ve bu nedenle şu anda Haydarpaşa Limanı'nda bulunduğunu ifade etti.

Ermiş, "Fatih" sondaj gemisinin boğazlardan geçmesinin ardından adresinin Trabzon Limanı olacağını ancak bu sürecin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını aktardı.

-"1600 ton kaldırma kapasiteli vinç kurulacak"

"Fatih" sondaj gemisine yapılacak montaj çalışmalarında faaliyet gösterecek bir vincin Trabzon Limanı'na kurulacağını kaydeden Ermiş, "Konuyla ilgili 1600 ton kaldırma kapasiteli ve 1200 ton kendi ağırlığında devasa bir vinç kurulacak. Bu vincin parçaları da geçtiğimiz günlerde gemi ile limanımıza geldi ve tahliyesini gerçekleştirdik." dedi.

Ermiş, bu çalışmaların ardından limanın lojistik bir merkez konumu olabileceğine dikkati çekerek, Trabzon Limanı olarak bu konularda çok deneyimli olduklarını vurguladı.

Ermiş, 2004 yılında British Petrol, 2011 yılında TPAO'nun Sürmene'de sondaj faaliyetinde bulunduğunu hatırlatarak, "British Petrol'ün Hopa açıklarında yapmış olduğu derin kuyu sondajında yaklaşık 28 ay boyunca kendilerine ev sahipliği yaptık. 2011 yılında da TPAO Sürmene-1 derin deniz sondajı için yaklaşık 20 ay boyunca Trabzon Limanı'nda ev sahipliğini sürdürdük. Bu üçüncü olacak ve geçmiş tecrübelerimizi bu hizmetlerde de kullanmış olacağız." diye konuştu.

-"Fatih" sondaj gemisi artık Karadeniz'de olacak"

Sondaj faaliyetlerinin başlamasının ardından olumlu katkılarının da şehirde hissedileceğine işaret eden Ermiş, şunları söyledi:

"Fatih sondaj gemisi artık Karadeniz'de olacak. Sondaj faaliyetleri başladığında ekonomik anlamda tabii ki katkıları olacaktır. En azından bizim elde ettiğimiz gelirler bilançomuza olumlu yansıma yapacaktır. Trabzon Limanı yıllardır vergi rekortmenlerinde ilk beş sırada yer alıyor. Hem sanayimiz hem de gelecek olan insanların burada olması açısından Trabzon'a bir katkı sağlayacaktır."

TPAO yetkilileriyle yaptıkları görüşmelere değinen Ermiş, "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip geminin, Karadeniz'de uzun süreli bir sondaj faaliyeti yürüteceği bilgisini aldıklarını kaydetti.

Karadeniz'de petrol bulunması ihtimalini "Ümit olduğu için ben de aynı ümidi taşıyorum." şeklinde değerlendiren Ermiş, "Hopa açıklarında yapılan sondajda o zamandan edindiğimiz bilgilere göre petrolün olduğunu ancak katı bir vaziyette bulunduğuna dair bir bilgiye sahip olduk. Sürmene'de de emarelere rastlandığını biliyoruz. Öyle zannediyorum ki bu izler üzerinden Karadeniz'de petrol bulunma ihtimalinin mevcut olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Limanı Fatih sondaj gemisini bekliyor

Haydarpaşa, Karadeniz, Trabzon, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:07 Kaynak: AA


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