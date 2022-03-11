Trabzon Limanı'na bu sezon 21 kruvaziyerin gelmesi bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon Limanı'na bu sezon 21 kruvaziyerin gelmesi bekleniyor

11.03.2022 10:34
Trabzon Limanı'na bu sezon 21 kruvaziyerin gelmesi bekleniyor

Doğal ve kültürel güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon, Kovid-19 nedeniyle son 2 yıldır kruvaziyer turizminden alamadığı payı, bu sezon gelmesi beklenen 21 gemiyle telafi etmeyi hedefliyor.

Doğal ve kültürel güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon, Kovid-19 nedeniyle son 2 yıldır kruvaziyer turizminden alamadığı payı, bu sezon gelmesi beklenen 21 gemiyle telafi etmeyi hedefliyor.

Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edilen seferler sonucu 2 yıldır kruvaziyer turizminden yararlanamayan Trabzon'un yapılan ikili görüşmeler ve yabancı turistlerin ilgisi sayesinde yaz sezonunda hareketli günler yaşaması bekleniyor.

Trabzon Limanı'na demirleyecek gemilerdeki turistler, gruplara ayrılarak tarihi mekanların yanı sıra kent merkezinde zaman geçirebilecek.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine, kruvaziyer turizmi sezonunun bu yıl mayıs-ekim ayları arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Yaklaşık 90 ve 250 metre uzunluğundaki birbirinden farklı 21 geminin limana geleceğini vurgulayan Ermiş, "Bu sezon için bize deklare edilen gemi sayısı 21. Bir aksilik olmadığı sürece 21 gemi, limanımızı ve şehrimizi ziyaret edecek." dedi.

Ermiş, kente gelecek turistlerin Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü ve Ayasofya Cami ve Müzesi gibi tarihi yapıları mutlaka ziyaret edeceklerine işaret ederek, "Dolayısıyla şehrimize önemli katkıları oluyor. Bir de limanın şehrin içerisinde yer alması ve yürüme mesafesinde bulunması, bu tür kruvaziyer gemileri için Trabzon'u cazip hale getiriyor." diye konuştu.

Fiziki altyapı olarak turistlere olumlu hizmetler sunacaklarını belirten Ermiş, şunları kaydetti:

"Kente gelen ilk gemiler için bazı etkinlikler düzenliyor ve karşılama yapıyoruz. Bu sezon gelecek ilk gemi için de iletişime geçerek bir karşılama yapma niyetimiz var. Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın en kısa sürede çözüme ulaşmasını temenni ediyoruz. Mesele çözülürse Ukrayna limanları da kruvaziyer turizmin uğrak noktalarından biri olmaya devam eder. Bu şartlarda Trabzon, Batum, Romanya ve Bulgaristan uğrak limanlar olur. Ayrıca Karadeniz kıyısındaki limanlar içerisinde Trabzon Limanı, Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği'ne (MedCruise) üye tek limandır. Bu anlamda kruvaziyer turizmini önemsiyoruz ve daha ileriye taşımak için çalışmalara iştirak edeceğiz."

"21 kruvaziyerin şehrimizi ziyaret etmesi programa alındı"

Karadeniz Kruvaziyer Platformu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise Karadeniz'deki 6 ülkenin içerisinde olduğu platformun, kruvaziyer turizminin gelişmesi için çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü söyledi.

Kruvaziyer turizminden daha fazla pay alabilmek için uzun yıllardır tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktaran Hacısalihoğlu, "Tanıtım çalışmaları sırasında pandeminin araya girmesiyle bütün dünyada olduğu gibi bizde de bir kesintiye uğradı. 2022 yılı için almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda 21 kruvaziyer geminin şehrimizi ziyaret etmesi programa alındı. Bu özellikle bizim beklentimizdi. Bu beklentiye bağlı olarak da bundan sonra sürecin gelişeceği düşüncesiyle devam ediyorduk." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın hem turizm hem de insanlık için bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Özellikle gelecek gemilerin bugüne kadar herhangi bir erteleme durumu söz konusu olmadı. Umarız ki bir taraftan da çatışma durur ve bu programlar devam eder. Beklentimiz bu doğrultuda çünkü yıllardır beklediğimiz bir konuydu kruvaziyer turizminin gelişmesi. Özellikle Karadeniz'i bir barış gölü haline getirme konusunda da önemli bir proje. Bütün ümitlerimiz bu çatışmaların bir an önce durması ve turizmin gelişmesini sağlamak."

YORUMLAR
500
7. İstanbul Publishing Fellowship, yüzlerce yayıncıyı İstanbul'da misafir etti 7. İstanbul Publishing Fellowship, yüzlerce yayıncıyı İstanbul'da misafir etti 'Kültür başkenti Bursa' için yapılan Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması sonuçlandı Açıklaması 'Kültür başkenti Bursa' için yapılan Turizm Acenteleri Memnuniyet Araştırması sonuçlandı Açıklaması

Kruvaziyer, Trabzon, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Limanı'na bu sezon 21 kruvaziyerin gelmesi bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:39 Ümraniye'de kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı, patlamalar yaşandı
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:29 Kiev'in işgali için gelen 65 km'lik Rus konvoyu dağıldı!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
10:09 Son dakika: Terazi bozuldu! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:04:35. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Limanı'na bu sezon 21 kruvaziyerin gelmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement